Toulouse FC : Le groupe du TFC avec 4 absents pour affronter le Stade de Reims

Ce dimanche à 16h00 GMT, le Toulouse FC reçoit le Stade de Reims à domicile pour le match de la dixième journée de Ligue 1. À moins de 24 heures de la rencontre, l’entraîneur toulousain Carles Martinez Novell a dévoilé le groupe du TFC pour ce match.

Le groupe du TFC sans Rasmus Nicolaisen et trois autres absents

Absent depuis la dernière trêve internationale en raison d’une blessure à la cheville, survenue lors de la défaite de Toulouse FC face au LOSC Lille le 5 octobre dernier, Rasmus Nicolaisen n’a toujours pas retrouvé sa forme physique. Le défenseur danois de 27 ans reste une grosse perte pour le groupe du TFC, mais son absence est compensée par Charlie Cresswell. Outre Nicolaisen, trois autres joueurs sont absents : Justin Lacombe (blessé au doigt), Nicolas Wasbauer, Ylies Aradj (blessés), et Jaydee Canvot (entorse). Justin Lacombe est remplacé par le jeune Naïme Said Mchindra, qui évolue avec les U19 et est convoqué par Carles Martinez Novell en tant que troisième gardien.

En plus des blessés, d’autres absences sont dues à des raisons particulières. Denis Genreau est aux côtés de sa femme qui vient d’accoucher. Methalie, Saka, et Zuliani ne figurent pas dans le groupe du TFC pour des choix personnels de l’entraîneur. En revanche, le club violet peut compter sur ses derniers buteurs, Zakaria Aboukhlal et Joshua King, qui forment un duo offensif performant. En milieu de terrain, Cristian Cásseres et Aron Donnum apportent leur technique, tandis qu’en défense, Djibril Sidibé et Gabriel Suazo sont prêts à renforcer l’équipe. L’objectif pour cette rencontre face au Stade de Reims reste le même : obtenir une nouvelle victoire après celle contre Montpellier HSC (3-0) le week-end dernier.