Ibrahim Salah, ailier gauche marocain de 23 ans, fait partie des joueurs que le Stade Brestois a recrutés l’été dernier pour renforcer son effectif après le départ de certains cadres. Arrivé en août 2024 en provenance du Stade Rennais FC, sous forme de prêt d’une saison, le natif de Saint-Josse-ten-Noode partage ses impressions sur ses débuts avec les Bretons.

Ibrahim Salah sur son adaptation au Stade Brestois

Déjà familier de la Ligue 1, Ibrahim Salah n’a pas rencontré de difficultés majeures pour s’adapter au Stade Brestois. La saison précédente, il avait suivi les performances du club et connaissait déjà leur style de jeu avant de s’engager avec eux. Par ailleurs, le joueur de 23 ans a précisé au média officiel du club que ses coéquipiers ont joué un rôle crucial dans son intégration réussie. « Les joueurs m’ont énormément facilité l’adaptation, je n’ai pas eu de difficultés. Pour ce qui est de la ville et de la météo, ça ne diffère pas de Rennes ou de Bruxelles. Je me sens très bien ici. Les gens sont simples, très chaleureux. C’est tout ce que j’aime, et ça me ressemble. Je partage les mêmes principes que les habitants de cette ville, et je suis très bien ici ! », a-t-il déclaré fièrement.

Stade Brestois : Ibrahim Salah évoque ses débuts avec le SB29 3

Son premier but avec le Stade Brestois en Ligue 1

Grâce à son talent, Ibrahim Salah a rapidement gagné la confiance d’Éric Roy. Titulaire à deux reprises en cinq rencontres, l’international marocain U23 a marqué un superbe but contre Le Havre AC, son premier de la saison sous les couleurs brestoises. « Sur ma première tentative, je voulais frapper fort au premier poteau. Je ne réfléchis pas, j’arme du pied gauche, même si, malheureusement, ça finit sur la transversale. Pour mon but, Romain Del Castillo m’offre un ballon parfait. Je n’ai même pas besoin de contrôler, je joue à l’instinct et tente à nouveau le premier poteau. C’était génial, j’ai pu célébrer ce but avec les supporters. J’ai ressenti des émotions incroyables quand ils ont scandé mon nom. Cela ne m’était plus arrivé depuis mon passage à La Gantoise », a expliqué le Lion de l’Atlas.

La première titularisation d’Ibrahim Salah

En début de saison 2024-2025, Ibrahim Salah a manqué les trois premiers matchs avant de faire ses débuts contre le PSG. Ensuite, il a enchaîné avec sa première titularisation face au Toulouse FC (victoire 2-0). « C’était la première fois que je jouais 90 minutes en Ligue 1 avec le Stade Brestois, et ça s’est terminé sur une victoire. C’est positif. J’ai pris énormément de plaisir sur le terrain. Dommage pour mon but refusé pour hors-jeu, mais Kamory n’avait pas l’intention de me passer le ballon au départ ! Ça s’est joué à très peu, mais l’essentiel est que nous avons gagné », s’est-il réjoui. Ce week-end, Ibrahim Salah pourrait connaître une troisième titularisation face à l’OGC Nice.