L’OM poursuit sa restructuration, une nouvelle page vient d’être tournée !

Un nouveau chapitre s’ouvre à l’OM. Barry Cohen, fidèle collaborateur de Frank McCourt et président du conseil de surveillance depuis 2022, a annoncé sa retraite. Il est remplacé par Jeff Ingram, jusqu’alors vice-président.

Un passage de témoin en douceur à l’OM

Barry Cohen, âgé de 80 ans, a joué un rôle essentiel dans la restructuration du club depuis l’arrivée de Frank McCourt. Son expérience et sa connaissance du football américain ont été des atouts précieux pour l’OM. En le remerciant pour ses années de service, Frank McCourt a souligné son engagement indéfectible envers le club.

« Frank McCourt et McCourt Global lui expriment leur profonde gratitude pour ses années de service et de leadership dévoués », a écrit le groupe dans un message transmis à La Provence. Jeff Ingram, bien connu des observateurs, est un proche de Frank McCourt depuis de nombreuses années.

Il a toujours été impliqué dans les décisions stratégiques du club. Sa nomination s’inscrit dans une continuité et garantit la stabilité de la direction.

Quelles perspectives pour l’Olympique de Marseille ?

L’arrivée de Jeff Ingram à la tête du conseil de surveillance ne devrait pas bouleverser les fondamentaux du projet sportif de l’Olympique de Marseille. On peut s’attendre à ce que la politique sportive menée par Pablo Longoria se poursuive dans la même direction. Cependant, la personnalité de Jeff Ingram pourrait apporter un nouveau souffle au club.

Ses compétences et son expérience pourraient notamment être précieuses dans le développement de nouveaux partenariats et dans la consolidation de la marque OM à l’international. Ce changement à la tête du conseil de surveillance marque une nouvelle étape dans l’histoire du club. Jeff Ingram aura la lourde tâche de poursuivre le travail engagé par ses prédécesseurs et de faire progresser le club vers de nouveaux objectifs.