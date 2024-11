ASSE-RC Strasbourg : Olivier Dall’Oglio respire, les Verts stoppent l’hémorragie

Olivier Dall’Oglio et l’ASSE ont renoué avec la victoire samedi soir en s’imposant face au RC Strasbourg (2-0) grâce à des buts de Mickaël Nadé et Ibrahim Sissoko. Une victoire précieuse qui permet à Saint-Étienne de se relancer dans la course au maintien.

ASSE-RCSA : Une première période maîtrisée par Saint-Etienne

Après des déconvenues face au RC Lens et à Angers SCO, l’ASSE devait réagir ce week-end à l’occasion de la dixième journée de Ligue 1. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio avaient pour mission de relever la tête face à un adversaire direct dans la course au maintien, le RC Strasbourg Alsace. Dans un Geoffroy Guichard incandescent, les Stéphanois ont répondu et avec la manière.

Dès le coup d’envoi, les Verts ont montré un visage convaincant. Ils ont rapidement mis la pression sur les Strasbourgeois, les empêchant de développer leur jeu. Les occasions se sont multipliées pour l’ASSE, notamment pour Louis Mouton, dont la reprise de volée a frôlé le cadre.

Si les Alsaciens ont tenté de réagir en fin de première période, la défense stéphanoise a tenu bon. Gautier Larsonneur a été vigilant sur sa ligne et a permis à l’ASSE de garder son avantage.

Le réalisme stéphanois paye en seconde période

Au retour des vestiaires, les Verts ont concrétisé leur domination. Sur un corner, Mickaël Nadé a ouvert le score d’une tête puissante à la 51e minute. Le break a été fait par Ibrahim Sissoko, qui a profité d’un excellent service de Léo Pétrot pour tromper le gardien strasbourgeois à la 78e minute. Deux buts qui ont suffi au bonheur d’Olivier Dall’Oglio et des Foréziens, qui renouent ainsi avec la victoire en s’imposant 2-0.

Une victoire rassurante

Cette victoire est une bouffée d’oxygène pour les Stéphanois. Elle permet de redonner confiance aux joueurs et au staff technique. Les Verts ont montré qu’ils étaient capables de réagir après deux défaites consécutives. Ils remontent ainsi provisoirement à la 15e place avec 10 points.