FC Nantes-OM : Antoine Kombouaré prépare une surprise pour De Zerbi

Antoine Kombouaré semble prêt à tout pour relancer le FC Nantes. L’entraîneur des Canaris pourrait opter pour une surprise de taille lors de la réception de l’OM en clôture de la dixième journée de Ligue 1 dimanche soir.

Antoine Kombouaré, un choix fort pour relancer le FC Nantes

Après plusieurs résultats décevants, Antoine Kombouaré cherche à insuffler un nouveau dynamisme à son équipe. Sur une série de cinq matchs sans victoire, dont une récente défaite 3-1 face au RC Strasbourg, le FC Nantes cherche à relever la tête face à l’OM. Pour y arriver, l’entraineur des Vert et Jaune préparerait une énorme surprise en attaque.

Selon les dernières informations, Sorba Thomas, habituellement titulaire, pourrait débuter sur le banc. Ce choix fort d’Antoine Kombouaré pourrait être motivé par plusieurs raisons. En remplaçant Thomas, dans l’optique de tester une nouvelle formule tactique, l’entraîneur nantais pourrait opter pour un système de jeu plus défensif ou au contraire plus offensif.

Cette décision pourrait alors permettre à d’autres joueurs de montrer leur valeur et de gagner du temps de jeu. Ainsi, le trio d’attaque devrait être composé d’Abline, Mostafa Mohamed, et Moses Simon, de retour de blessure. Pour contrôler le milieu de terrain, Antoine Kombouaré devrait probablement miser sur le trio Chirivella, Augusto, et Mollet.

Quant à la défense, on s’attend à ce qu’elle soit du classique avec Coco, Zézé, Castelletto et Cozza, sans oublier Lafont dans les buts. En sortant Sorba Thomas, un joueur important et titulaire lors de 6 des 9 derniers matchs, de son onze de départ, Kombouaré pourrait envoyer un signal fort à ses joueurs et les pousser à se surpasser.

Une équipe type pour affronter l’OM :

Si l’on en croit les dernières nouvelles de Ouest-France, le onze de départ nantais pourrait être composé de :