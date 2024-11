FC Nantes-OM : Un match crucial pour relancer la machine

L’OM se rend au Stade de la Beaujoire pour affronter le FC Nantes ce dimanche dans l’espoir de renouer avec la victoire. Les deux équipes, après un bon début de saison, traversent actuellement une période de doute.

FC Nantes-OM : Le choc des ambitions

Après un succès éclatant 5-0 face à Montpellier, l’OM a connu un gros coup d’arrêt avec une lourde défaite 3-0 à domicile face au PSG. Une contre-performance qui vient rappeler à Roberto De Zerbi et ses hommes qu’il y a encore du boulot et des marges de progression à atteindre. L’OM a donc besoin d’une victoire pour se relever et de points pour garder ses ambitions des places européennes. Une victoire au FC Nantes serait un véritable boost pour le moral des joueurs.

Après la défaite de l’AS Monaco à domicile face à Angers SCO, les Marseillais pourraient reprendre la deuxième place en cas de succès. L’objectif d’une qualification directe pour la Ligue des Champions reste d’actualité. En revanche, le FC Nantes, bien que en difficulté, reste une équipe redoutable à domicile. Les Canaris chercheront à profiter de leurs atouts pour créer la surprise.

Les clés du match FC Nantes-OM

Le choix de Roberto De Zerbi au milieu de terrain sera déterminant. Privé de Valentin Carboni et d’Amine Harit, le technicien italien devra trouver la solution pour son milieu de terrain. Ismaël Koné semble le favori pour remplacer Amine Harit, expulsé face au PSG, mais Luis Henrique et Mason Greenwood pourraient également être associés.

Pour ce déplacement à Nantes, l’OM doit montrer plus de réalisme devant le but. Les attaquants marseillais devront saisir les occasions qui se présenteront. Toutefois, la défense devra être impériale pour ne pas concéder de but et mettre à mal la confiance des Nantais.

Les déclarations des entraîneurs

Roberto De Zerbi a souligné l’importance de ce match pour atteindre les objectifs fixés en début de saison. « On est la deuxième meilleure attaque du championnat, et si on gagne ce week-end, on aura 20 points en 10 matchs. De plus, sur nos 9 matchs, nous avons été réduits à 10 contre 11 à quatre reprises « , a-t-il rappelé.

Antoine Kombouaré, quant à lui, a mis en garde ses joueurs contre la qualité de l’effectif marseillais. « Ils se sont donné de gros moyens pour réussir une grande saison. Et quand je dis ça, c’est à l’image du recrutement qu’ils ont fait », a fait remarquer l’entraîneur du FC Nantes avant d’ajouter : « Avec les résultats qu’ils ont eus en début de saison, là ils sont troisièmes, ils sont toujours là. Donc ce n’est pas le Marseille des années précédentes, cette année, voilà ils ont recruté du lourd, et puis De Zerbi quoi ! »