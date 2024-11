FC Nantes – OM : Roberto De Zerbi à la recherche d’un nouveau meneur de jeu face au FCN

Roberto De Zerbi devra encore se décarcasser pour composer son onze entrant pour le match délicat face au FC Nantes. Avec la suspension de Amine Harit, l’entraîneur de l’OM fait face à un véritable casse-tête pour trouver son nouveau meneur de jeu.

Roberto De Zerbi face à un casse-tête tactique : qui pour animer le jeu de l’OM face au FC Nantes ?

L’OM est actuellement sur courant alternatif. Sorti d’une humiliante défaite 3-0 face au PSG, le club phocéen a affiché ses lacunes qui devront être vite comblées pour se relancer face au FC Nantes. Cependant, Roberto De Zerbi ne dispose pas d’un effectif au complet pour faire face à l’urgence du moment.

Le dernier à manquer au groupe de l’OM est Amine Harit, expulsé lors du classique face au PSG. Le milieu de terrain marocain a écopé d’un match de suspension et devra manquer le duel de la dixième journée de Ligue 1 face au FC Nantes dimanche. Alors que De Zerbi l’a relancé au poste de numéro 10, au cœur du jeu, il voit désormais ses options s’amenuiser avec la blessure longue durée de Valentin Carboni. Ce qui contraint l’Italien à revoir ses plans.

🚨 Amine Harit 🇲🇦 est suspendu 𝟭 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗙𝗘𝗥𝗠𝗘 après son carton rouge reçu face à Paris. #TeamOM #OMPSG pic.twitter.com/SHrRoeGwvP — MercatOM (@Mercat_OM) October 30, 2024

Un changement de système envisageable ?

Pour pallier ces absences et trouver l’équilibre dans son équipe face au FCN, plusieurs solutions s’offrent à Roberto De Zerbi avec un probable changement de système de jeu. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille pourrait envisager un milieu de terrain à trois plus compact en abandonnant le schéma en 4-2-3-1. De Zerbi pourrait alors opter pour un milieu à trois plus équilibré avec Hojbjerg, Koné et Rabiot.

Ismaël Koné est aussi une option envisageable pour compenser le déficit au poste de numéro 10. Le Canadien, recruté cet été, possède un profil intéressant pour évoluer en meneur de jeu. Il a déjà occupé ce poste à plusieurs reprises par le passé. Toutefois, le plus gros pari pourrait bien être celui de miser sur Mason Greenwood au cœur du jeu.

L’Anglais, très à l’aise balle au pied, pourrait être repositionné en meneur de jeu. Cette option permettrait également d’aligner simultanément Jonathan Row et Luis Henrique sur les ailes. De toutes les options, le choix de Roberto De Zerbi aura un impact direct sur les performances de l’OM. Le technicien italien devra trouver la formule qui permettra à son équipe de retrouver de la solidité et de l’efficacité offensive.