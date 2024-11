Bombe au FC Nantes : Antoine Kombouaré licencié ? Son indemnité dévoilée

Plus que jamais sur la sellette suite à une série de six matches sans victoire, Antoine Kombouaré pourrait être remercié par Waldemar Kita si la situation ne s’arrange pas au FC Nantes. Mais ce possible licenciement pourrait coûter cher aux Canaris.

La tête d’Antoine Kombouaré mise à prix ? Le FC Nantes dans une impasse financière

La situation sportive du FC Nantes se dégrade de semaine en semaine. Le FCN, qui occupait une place confortable en début de saison, se retrouve désormais au plus près de la zone rouge. Les dernières performances, marquées par une série de six matches sans victoire en championnat, ont mis sous pression Antoine Kombouaré.

Une nouvelle défaite, ce dimanche soir contre l’Olympique de Marseille, en clôture de la dixième journée de Ligue 1, pourrait bien sceller le sort du technicien kanak. En effet, le FC Nantes reste sur un triste bilan de trois défaites et trois matches nuls lors de ses dernières sorties. Le tout contre certains concurrents directs au maintien comme l’AS Saint-Étienne (2-2) ou Angers SCO (1-1).

Au classement, le FC Nantes n’est pas encore en péril grâce à une 12e, mais l’écart se réduit de plus en plus avec ses poursuivants directs. Le groupe de Kombouaré ne comptant plus que trois petits points de plus que l’ASSE, barragiste pour la Ligue 2. Une nouvelle défaite pourrait donc pousser la direction nantaise à envisager un licenciement de l’entraîneur de 60 ans. Mais Waldemar Kita devra mettre la main à la poche pour se séparer de l’ancien coach du Paris Saint-Germain.

Antoine Kombouaré viré avec un chèque de 2M€ en mains ?

Début octobre, le journaliste Emmanuel Merceron a révélé qu’un licenciement d’Antoine Kombouaré reviendrait cher aux finances du FC Nantes. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le technicien nantais émarge à 100.000 euros par mois. Déjà fragilisé financièrement par la baisse des droits TV, le club de Waldemar Kita aurait bien du mal à prendre la décision de se séparer de Kombouaré maintenant. En effet, la prime de licenciement de Kombouaré s’élèverait à près de 2 millions d’euros, une somme conséquente qui pourrait mettre à mal les finances du FC Nantes.