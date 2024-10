Stade Rennais : Arnaud Pouille lance une révolution au SRFC !

Arnaud Pouille prend déjà ses marques au Stade Rennais. Sous la houlette de son tout nouveau président, le SRFC fait peau neuve avec un audit pour optimiser les performances sportives.

Arnaud Pouille secoue le Stade Rennais : Un nouvel élan pour le club

Dans le but d’améliorer les performances du club, le nouveau président du Stade Rennais, Arnaud Pouille, a mandaté Grégory Dupont pour effectuer un audit complet des différentes cellules de performance. Durant deux semaines, ce dernier observera de près les méthodes de travail de la préparation physique, du staff médical, du team management et des autres services impliqués dans la performance sportive. Cette décision témoigne de la volonté d’Arnaud Pouille d’optimiser l’organisation du secteur sportif et de s’assurer que toutes les ressources du club sont utilisées de manière optimale.

Grégory Dupont missionné par Rennes pour optimiser la performance

Le Stade Rennais, en quête de renouveau, a fait appel à un expert reconnu du monde du football. Grégory Dupont, ancien préparateur physique des Bleus champions du monde 2018 et du Real Madrid, a été missionné pour évaluer et optimiser la performance sportive de l’équipe bretonne.

Cette décision, prise par le nouveau président Arnaud Pouille et le directeur sportif Frédéric Massara, intervient alors que le SRFC peine à retrouver son efficacité. Dupont, qui a déjà collaboré avec Julien Stéphan au RC Strasbourg, apportera son expertise dans divers domaines, de la préparation physique à l’utilisation des données.

« L’objectif est d’identifier les axes d’amélioration et de mettre en place des outils pour optimiser la performance de l’équipe », a déclaré Grégory Dupont. Sa mission de deux semaines débutera par la préparation du match à Auxerre et se poursuivra avec la réception de Toulouse.

Les supporters du Stade Rennais attendent avec impatience les résultats de cette collaboration et espèrent que l’arrivée de Dupont marquera un tournant dans la saison du club. Les supporters attendent avec impatience les résultats de cet audit. Ils espèrent que cette nouvelle dynamique permettra au SRFC de retrouver les sommets du football français.