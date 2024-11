Angers SCO : Jean-Eudes Aholou revient sur son but marqué contre l’AS Monaco

Le vendredi dernier, Angers SCO a réalisé un gros coup en battant l’AS Monaco 1-0 grâce à un superbe but de Jean-Eudes Aholou. Dans une interview accordée à Ouest-France, le milieu défensif ivoirien de 30 ans est revenu sur ce moment décisif face aux Monégasques.

Jean-Eudes Aholou évoque son but salvateur contre l’AS Monaco

Alors qu’Angers SCO n’était pas favori pour ce match, le club a déjoué tous les pronostics en renversant l’AS Monaco. Les Angevins ont non seulement montré un jeu solide, mais aussi une animation offensive audacieuse. À la 29e minute, Jean-Eudes Aholou a trouvé le chemin des filets, scellant ainsi la victoire dès la première mi-temps. Interrogé par Ouest-France sur son geste décisif, le milieu de terrain a décrit comment l’action s’est déroulée.

« On est bien en place, on récupère le ballon dans l’axe de jeu, on se projette vite vers l’avant. Je vois Jim (Allevinah) sur le côté, je lui passe le ballon, il frappe mais est contré. Comme je suis bien positionné dans l’axe, il me la remet. Je prends ma chance, et ça fait un beau but. J’ai pris la décision de frapper rapidement car j’étais bien placé, avec le cadre en face. Comme je suis gaucher, j’ai essayé de frapper de l’extérieur du pied pour éloigner le ballon du gardien », a expliqué le natif de Yopougon.

Photo : Alexandre Dujeux

Respect du plan de jeu : la clé de la victoire

Depuis quelques matchs, Angers SCO enchaîne les belles performances en Ligue 1, séduisant par un style de jeu affirmé. Jean-Eudes Aholou a également partagé les détails du plan tactique de l’équipe : « Le plan de jeu, c’est celui qu’on suit depuis plusieurs rencontres : rester bien en place, fermer l’axe et se projeter rapidement vers l’avant. On l’a exécuté à la perfection, avec un bel état d’esprit dans l’équipe. On savait qu’on aurait des occasions de se projeter et on a su en profiter, marquant ce but qui fait du bien », a précisé l’ancien joueur de l’AS Monaco.