Après la victoire du week-end dernier contre le Montpellier HSC, le Toulouse FC enchaîne avec un autre succès. Pour le compte de la dixième journée de Ligue 1, le TFC s’est imposé à domicile face au Stade de Reims sur le score de 1-0. À l’issue de la rencontre, Djibril Sidibé s’est exprimé sur le match et a partagé ses ambitions pour la saison.

Djibril Sidibé analyse la victoire contre le Stade de Reims

Autrefois en difficulté et souvent dans la zone rouge en raison de défaites répétées, le Toulouse FC a retrouvé ses sensations ces dernières semaines. Progressivement, les Violets gagnent des places au classement de la Ligue 1. Ce dimanche, le club a décroché une précieuse victoire contre le Stade de Reims, grimpant ainsi à la 12e place avec 12 points, ce qui commence à renforcer la confiance de Carles Martinez Novell et de ses joueurs. Dans une interview accordée à DAZN après le match, Djibril Sidibé a livré ses premières impressions : « On a commencé le match timidement, mais à domicile, on avait à cœur de montrer aux supporters qu’on voulait démarrer une série après la bonne performance face à Montpellier », a déclaré le défenseur français de 32 ans.

Toulouse FC : Djibril Sidibé rêve d'une compétition européenne

L’ambition de se qualifier pour une Coupe d’Europe

Interrogé ensuite sur les objectifs du Toulouse FC cette saison, Djibril Sidibé a révélé que le club aspire à se qualifier pour une compétition européenne, un rêve qu’il partage : « Notre position actuelle au classement ne reflète pas notre potentiel, je pense. On va avancer étape par étape pour remonter dans le haut du tableau. Le TFC a lutté pour les places européennes ces dernières saisons et a même participé à la Ligue Europa après son sacre en Coupe de France. Ce n’est pas un simple objectif, mais une véritable ambition. Moi, j’y crois ! On avance petit à petit, mais je rêve d’une place en Europe. Il faut regarder devant, c’est essentiel », a-t-il conclu.