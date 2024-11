FC Nantes : Antoine Kombouaré sur la sellette au FCN après une série noire !

Après plusieurs rencontres sans victoire en Ligue 1, les critiques se multiplient à l’encontre du coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré. Son poste serait menacé.

FC Nantes : Ça sent mauvais pour Antoine Kombouaré au FCN !

Le FC Nantes s’enfonce petit à petit dans une crise de résultats et le technicien du club, Antoine Kombouaré, doit commencer à s’inquiéter. Après sept matchs sans la moindre victoire, les Canaris traversent une période difficile. Les Nantais affichent un bilan de 3 matchs nuls et 4 défaites lors des sept dernières journées du championnat de France et pointent à la 14e place avec 10 points.

Antoine Kombouaré et ses hommes doivent se ressaisir et livrer de belles performances afin d’éviter le scénario de la saison dernière où ils ont réussi à se maintenir difficilement pendant le sprint final. Avant la nouvelle défaite (2-1) face à l’Olympique de Marseille dimanche en clôture de la 10e journée, le président du FC Nantes, Waldemar Kita, s’est prononcé sur l’avenir du coach nantais lors de l’inauguration de la Tribune des légendes. « J’espère que je partirai plus tôt que lui ! », a déclaré le patron du FC Nantes.

Si les mauvais résultats persistent, Antoine Kombouaré pourrait perdre son poste. Waldemar Kita pourrait perdre patience et sceller son sort. Le FC Nantes doit impérativement rebondir face au RC Lens lors de la 11e journée afin de retrouver confiance et continuer la montée vers le haut du classement.