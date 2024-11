FC Nantes : La frustration après la défaite face à l’OM

Le FC Nantes s’est enfoncé dans la crise après une nouvelle défaite 2-1 concédée dimanche face à l’OM à domicile. Un revers qui laisse beaucoup de regrets et de frustration aux hommes d’Antoine Kombouaré.

Le FC Nantes n’y arrive toujours pas

Battus à domicile par l’OM (1-2), les joueurs du FC Nantes ont exprimé leur déception. Si les Canaris ont livré une bonne prestation, ils regrettent amèrement de ne pas avoir concrétisé leurs occasions. Ils sont maintenant sur une série de sept matchs sans la moindre victoire remportée. Une série noire qui laisse les Canaris au 14e rang de Ligue 1.

Malgré les résultats décevants, il n’y a pas de quoi s’alarmer encore estime Nicolas Pallois. Le défenseur du FC Nantes a appelé au calme : « On a montré une belle image du FC Nantes. On a essayé de jouer, on a essayé de construire un petit peu même si on n’avait pas souvent le ballon. On s’est créé des occasions. Maintenant, il faut les mettre. Pour l’instant, il n’y a pas d’inquiétude. Même vous (les journalistes), il ne faut pas commencer à mettre le feu où il n’y en a pas. Il faut continuer à travailler », a-t-il lancé.

Le joueur expérimenté rappelle que l’équipe a montré de bonnes choses et qu’il faut rester positif. Matthis Abline, quant à lui, insiste sur la nécessité de rester soudés : « Il y a eu des bonnes choses. Il va falloir s’appuyer sur ce qu’on a fait de bien. Il ne faut pas douter. On doit essayer de trouver des solutions, ça va tourner. On ne perd pas espoir. Des choix sont faits », a déclaré l’attaquant du FC Nantes.

Marcus Coco pointe du doigt le manque de réalisme de son équipe : « Il faut qu’on soit plus tueurs sur certaines situations », a-t-il dit. Le FC Nantes traverse une période difficile. Les Canaris enchaînent les matchs sans victoire et se retrouvent dans une situation délicate au classement. Les joueurs sont conscients de l’enjeu et savent qu’il faut réagir rapidement pour éviter de se retrouver dans la zone rouge.