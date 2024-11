Mercato ASSE : Un ailier suédois intéresse toujours l’AS Saint-Etienne

L’ASSE attend avec impatience le mercato d’hiver pour se renforcer, compte tenu de son début de saison décevant. Une cible de l’été dernier serait toujours dans le viseur des recruteurs stéphanois.

Mercato : Taha Ali toujours sur les tablettes de l’ASSE ?

L’ASSE, malgré sa victoire face à Strasbourg, reste engluée dans la zone rouge et cherche désespérément des renforts pour assurer son maintien en Ligue 1. Selon les informations du journaliste Mohamed Salad, les dirigeants stéphanois seraient prêts à relancer la piste Taha Ali, l’ailier suédois de Malmö FF, déjà ciblé lors du dernier mercato.

Évalué à 1,2 million d’euros, le joueur de 26 ans correspond au profil recherché par le président Ivan Gazidis. Ses qualités dtechniques et sa capacité à créer du danger sur les côtés pourraient apporter un véritable plus à une attaque stéphanoise en manque de solutions. Il pourrait également combler l’absence de Ben Old, blessé et indisponible jusqu’en février.

L’arrivée de Taha Ali permettrait non seulement de renforcer l’ASSE, mais aussi de proposer un jeu plus offensif. Son expérience du haut niveau et sa connaissance du championnat suédois en font un joueur prêt à relever le défi de la Ligue 1. L’international suédois est auteur d’un but et 7 passes décisives en 28 matchs joués dans l’élite en Suède cette saison.