ASSE : Saison terminée pour Ben Old ? le verdict est tombé

Annoncée ce jeudi matin, l’intervention chirurgicale de Ben Old au niveau du genou s’est déroulée avec succès. L’ASSE a finalement communiqué la durée de son indisponibilité dans un bulletin médical.

Ben Old opéré avec succès, son absence estimée entre 4 et 6 mois

Victime d’une grave entorse du genou gauche survenue vendredi dernier, Ben Old a subi avec succès une intervention chirurgicale ce jeudi. Les ligaments latéraux internes et le ménisque ont été touchés et nécessitaient une opération.

Le Néo-Zélandais, pilier de l’ASSE, va désormais observer une période de repos complet avant d’entamer une longue et difficile phase de réathlétisation. Selon les médecins, son indisponibilité est estimée entre quatre et six mois. Son retour est donc espéré après février 2025.

« L’AS Saint-Étienne apporte tout son soutien à Ben Old et lui souhaite un prompt rétablissement », a conclu le club dans un communiqué officiel.