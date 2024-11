Jean-Louis Gasset après HAC 1-0 MHSC : « C’était le match de la peur »

Ce dimanche, le Montpellier HSC a concédé une deuxième défaite consécutive sous la direction de Jean-Louis Gasset. Le club, en déplacement au stade Océane, s’est incliné 1-0 face au Havre AC.

Jean-Louis Gasset exprime sa déception

Le Havre AC, qui restait sur une série de six défaites consécutives, a profité de la fébrilité du Montpellier HSC pour mettre fin à cette mauvaise passe. Malgré de la volonté, le MHSC a manqué de précision et de conviction. Lors de la conférence de presse d’après-match, Jean-Louis Gasset a partagé son ressenti sur l’état d’esprit de son équipe. « La semaine passée, on était très fébriles, sans confiance et très nerveux. Dans ce match, j’ai vu une équipe plus sereine, qui a tout donné physiquement. Cependant, on a encore beaucoup de travail à faire pour s’améliorer sur le plan physique. »

L’entraîneur français de 70 ans n’a pas caché sa déception. « Je suis déçu. C’était le match de la peur. On a vu deux équipes qui manquaient de confiance, ce qui a donné un football techniquement pauvre. Dans ce genre de rencontre, ce sont les détails qui font la différence. » Jean-Louis Gasset s’attendait à une issue défavorable pour son équipe sur une action clé : « Cela pouvait se jouer sur une action bien construite, un coup de pied arrêté, ou un pénalty, comme ce fut le cas aujourd’hui. »

Photo : Jean-Louis-Gasset en route pour Montpellier

Une animation offensive à revoir

Pour conclure, Jean-Louis Gasset a souligné les difficultés de ses joueurs à faire rapidement remonter le ballon en phase offensive, ce qui les empêche de prendre de vitesse leurs adversaires. « On respecte les consignes en termes de placement, et on travaille bien la récupération. Mais, lorsqu’il s’agit de contre-attaquer, soit on joue mal, soit on manque de jambes pour traverser le terrain et marquer. » Le Montpellier HSC doit encore progresser, d’autant plus que le club reste lanterne rouge de la Ligue 1.