Mercato Stade Rennais : Julien Stéphan s’en va, Igor Tudor sur le banc ?

Humilié à Auxerre (0-4), dimanche après-midi, le Stade Rennais pourrait se séparer de Julien Stéphan. Libre de tout contrat, Igor Tudor serait l’une des pistes étudiées. La réponse de l’entraîneur italien n’aurait pas tardé.

Mercato Stade Rennais : Igor Tudor dit non au SRFC

La lourde défaite du Stade Rennais à Auxerre a précipité le départ de Julien Stéphan. Parmi les candidats pressentis pour le remplacer, Igor Tudor, libre de tout contrat depuis son départ de la Lazio Rome, était l’un des favoris. Cependant, selon les informations du quotidien L’Équipe, le technicien croate aurait décliné la proposition de Frédéric Massara, le directeur sportif du SRFC.

Après son expérience à l’Olympique de Marseille, Tudor avait suscité l’intérêt de plusieurs clubs. Son passage à la Lazio Rome, marqué par des résultats mitigés et une démission surprise, pourrait expliquer sa réticence à s’engager dans un nouveau projet aussi rapidement. Le Stade Rennais se retrouve donc à la recherche d’un nouvel entraîneur avec une exigence bien particulière.

La famille Pinault fixe ses priorités pour remplacer Stéphan

La défaite cuisante à Auxerre a mis sous pression Julien Stéphan. Les résultats décevants de ces dernières semaines ont conduit les dirigeants rennais à envisager un changement à la tête de l’équipe. Selon le portail Foot Mercato, la famille Pinault privilégierait l’arrivée d’un entraîneur maîtrisant la langue française. Cette décision s’explique par la volonté de renforcer la cohésion au sein du groupe et de faciliter la communication avec les joueurs.

« Rudi Garcia (très proche de Massara) est bien sur la short-list, mais il n’est pas le seul. Volonté toujours et encore de prendre un coach qui parle français à Rennes », assure le journaliste Sébastien Denis. Outre Rudi Garcia et Igor Tudor, les dirigeants du Stade Rennais seraient aussi intéressés par Patrick Vieira et Niko Kovac pour la succession de Julien Stéphan.