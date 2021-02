AS Monaco Mercato : Niko Kovac justifie son choix monégasque

Publié le 02 février 2021 à 13:50

Niko Kovac est revenu sur son choix de rejoindre l’AS Monaco, en juillet 2020, pour un contrat de trois saisons. Après six mois dans la Principauté, il assure qu’il ne s’est pas trompé en signant sur le Rocher.

AS Monaco : Niko Kovac avoue avoir fait « un bon choix »

Niko Kovac ne regrette pas d’être venu en Ligue 1 pour diriger l’AS Monaco, même après son passage à la tête du grand Bayern Munich, 8 mois plus tôt. Il a justifié son choix dans des propos confiés à l’AFP. « L'ambition présidentielle, la motivation rencontrée et la puissance du club me font croire à un bon choix », a indiqué le technicien croate. Limogé du Bayern, il assure avoir « quitté [son] univers pour écrire un nouveau chapitre de [sa] vie ». Niko Kovac a dirigé le staff technique du club bavarois lors de l'unique saison 2018-2019. Cela, après deux saisons (2016-2018) à l’Eintracht Francfort.

Kovac étonné du choix tactique des coachs de Ligue 1

L’entraîneur de 49 ans fait un bon début à l’AS Monaco. Le club du Rocher est 4e de Ligue 1 avec 42 points. Il est à 6 points du leader, le LOSC, et à 3 points du podium. Prônant un football offensif, le nouveau coach des Monégasques est surpris par le choix tactique de ses homologues de Ligue 1. « Avec autant de qualité technique, je comprends mal pourquoi la majorité des équipes évoluent en bloc bas », s’est-il étonné. Contrairement à certains de ses confrères, Niko Kovac « veut voir son équipe dynamique et attractive ». « Certes, on prend trop de buts, je n'apprécie pas, mais c'est le processus d'évolution. Les joueurs acquièrent des automatismes pour répondre aux situations récurrentes. Changer leur façon de penser prend du temps. Mais cette méthode leur servira, même à l'étranger », a-t-il expliqué à l’Agence France Presse.

Bilan de nouvel entraîneur de l'ASM

L’ancien patron du banc des Munichois compte 13 victoires, 3 nuls et 6 défaites en 22 matchs de Ligue 1 avec l’AS Monaco. Cela, avant le derby retour contre l’OGC Nice, mercredi (21h) au stade Louis-II. Lors du match aller, l’ASM avait infligé une défaite au Gym, à l’Allianz Riviera (2-1). Les Aiglons, dont l’entraîneur Patrick Vieira a été viré le 4 décembre 2020 et remplacé par son adjoint Andrea Ursea, auront sans doute à coeur de se venger de leur voisin.













Par ALEXIS