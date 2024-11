Coup de théâtre au FC Nantes : Kita tranche pour Kombouaré

Après la défaite à domicile contre l’OM, dimanche soir, Antoine Kombouaré est plus que jamais sur la sellette au FC Nantes. Son cas fait débat chez les supporters nantais et Waldemar Kita aurait pris une décision concernant son avenir immédiat.

Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré sur la sellette ? Kita répond

Le FC Nantes traverse une période difficile. Après la défaite à domicile face à l’Olympique de Marseille (1-2) dimanche en clôture de la dixième journée de Ligue 1, les Canaris enchaînent un septième match sans victoire en championnat. Une série noire qui ne manque pas d’interroger sur l’avenir d’Antoine Kombouaré. Interrogé à la sortie du match à la Beaujoire, le président Waldemar Kita a tenu à apporter son soutien à son entraîneur.

« Si Kombouaré est fragilisé ? Non, on ne va pas parler de ça aujourd’hui. Sincèrement, il n’est pas fragilisé. J’espère que je partirai plus tôt que lui ! », a déclaré le président du FCN. Ces propos devraient rassurer le technicien kanak avant le déplacement à Lens samedi. Cependant, les résultats ne mentent pas.

Les Canaris peinent à trouver le chemin des filets et les doutes commencent à s’installer au sein du club. Les prochaines semaines seront décisives pour l’avenir d’Antoine Kombouaré. Mais ce maintien du coach de 60 ans sur le banc nantais suscite de vives réactions.

Si certains estiment qu’il est nécessaire de maintenir une certaine stabilité, d’autres plaident en faveur d’un électrochoc pour relancer l’équipe. Une chose est sûre, les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir de Kombouaré.