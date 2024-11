Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli au SRFC plutôt que Tudor ou Rudi Garcia ??

Le Stade Rennais est en mode mercato des coachs pour remplacer Julien Stephan. Rudi Garcia, en pole position au SRFC devant Igor Tudor, pourrait se faire doubler par Jorge Sampaoli pour le banc du SRFC. Sauf surprise, RMC Sport, assure que le technicien français ne devrait pas débarquer au Roazhon park dans les prochaines semaines.

Mercato Stade Rennais : Rudi Garcia et Tudor sur la touche ?

Le Stade Rennais nous réserve toujours des rebondissements dignes d’une telenovela, et cette fois, c’est Jorge Sampaoli qui débarque comme possible remplaçant de Julien Stephan sur le banc du SRFC. Igor Tudor semblait au coude à coude avec Rudi Garcia, mais l’Equipe annonce le technicien argentin comme possible solution de Frédéric Massara. Le SRFC explore plus que jamais plusieurs options pour remplacer Julien Stéphan.

On le sait, au Stade Rennais, les supporters adorent les spéculations du mercato. En tête de liste, Rudi Garcia semblait initialement le choix de prédilection de Frédéric Massara. Mais voilà, le SRFC a des envies d’ailleurs, et Igor Tudor a joué les trouble-fêtes sur une courte durée. Libéré de son poste en Serie A, le coach croate était prêt à faire ses valises pour la Ligue 1, et Rennes semblait sa nouvelle terre d’accueil. Le problème est que le même club s’est aussi disposé à engager Rudi Garcia avant de le mettre dos à dos avec Tudor pour s’envoler vers Jorge Sampaoli.

Rudi Garcia, pourtant bien placé dans les discussions, se retrouverait déjà relégué sur le banc… mais sans ses joueurs ! D’après Daniel Riolo sur RMC Sport : « Rudi Garcia ne sera pas le prochain entraineur du Stade Rennais ». Selon lui, la piste menant au français ne serait réactivée qu’en situation exceptionnelle, les coachs cités ne veulent entraîner le Stade Rennais.

Mercato SRFC : trop de possibilités

Mais attention, le mercato du Stade Rennais sur les coachs est aussi imprévisible qu’un ballon capricieux. Rudi Garcia n’a pas dit son dernier mot, et son expérience pourrait bien peser dans la balance si le SRFC décide finalement de jouer la carte de la sécurité. Quant à Igor Tudor, il semble prêt à se lancer dans l’aventure bretonne, emportant avec lui une dose d’intrépidité qui pourrait redonner de l’élan au Stade Rennais. Jorge Sampaoli, l’expérience et la rigueur, sera quoiqu’il arrive un choix pertinent s’il venait effectivement à être préféré aux deux autres.