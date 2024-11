RC Lens : Grosse pression au RCL avant le choc face au FC Nantes !

Le RC Lens doit réagir après deux défaites consécutives en Ligue 1. Le vestiaire se mobilise pour se relancer face au FC Nantes.

Le RC Lens va-t-il rebondir face au FC Nantes ?

Après deux revers consécutifs face au LOSC (2-0) à l’occasion de la 9e journée et le PSG (1-0) lors de la 10e journée, le RC Lens accueillera le FC Nantes le samedi prochain au stade Bollaert. Cette rencontre est très importante pour les deux formations en difficulté depuis quelques semaines.

Battu à domicile par l’Olympique de Marseille, le FC Nantes enchaîne les contreperformances. Il reste sur un bilan de 3 matchs nuls et 4 défaites lors des sept derniers matchs. Antoine Kombouaré sait que l’urgence est de renouer avec le succès face au RC Lens. Les Lensois, eux aussi, visent une victoire et doivent impérativement répondre présent face à une équipe revancharde.

La pression monte alors à Bollaert, car la rencontre entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille pour le compte de la 12e journée s’annonce très compliquée pour les Sang et Or. Les Lensois galèrent en attaque et ne pourraient pas résister à la pression des Marseillais qui disposent de nombreuses armes offensives. Un faux pas contre le FC Nantes ce samedi pourrait enfoncer le club dans une crise de résultats.

Pour la rencontre face au FC Nantes, le technicien du RC Lens, Will Still devra se passer de certains éléments de l’équipe. M’Bala Nzola et Kodir Khusanov sont suspendus. Jimmy Cabot (genou), Ruben Aguilar (épaule) et Martin Satriano (genou) vont rater ce choc. Ismaël Ganiou (ischio) et Wesley Saïd (quadriceps) sont également forfaits. De vrais coups durs pour le club artésien pendant cette période difficile.

Le RC Lens occupe la 7e place au classement avec 14 points en 10 journées tandis que le FC Nantes est 14e avec 10 points.