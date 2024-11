OM – Auxerre : De Zerbi prépare une révolution tactique en attaque

La performance de Neal Maupay face Nantes a été un tournant. Son but et son impact sur le jeu de l’OM ont convaincu Roberto De Zerbi, qui envisagerait même de lui confier les clés de l’attaque phocéenne face à Auxerre.

Neal Maupay, le nouvel atout offensif de l’OM

Décidement, l’Olympique de Marseille vit une période de transition à la pointe de son attaque. La montée en puissante de Neal Maupay a redistribué les cartes dans ce secteur de jeu et mis sous pression Elye Wahi. L’entraîneur Roberto De Zerbi jongle avec ces deux profils distincts, tout en essayant de maintenir une concurrence saine au sein de son groupe.

Si Wahi est considéré comme le titulaire à ce poste depuis le début de la saison, Maupay a apporté une expérience et une combativité indéniables lors de ses entrées en jeu. L’ancien Niçois a rapidement séduit par son intégration et ses performances sur le terrain. Sa capacité à conserver le ballon dos au but et à participer au jeu collectif correspond parfaitement aux exigences de Roberto De Zerbi.

Par conséquent, l’attaquant prêté par Everton à l’OM a débuté la rencontre face au FC Nantes dimanche dernier et a grandement contribué à la victoire de son équipe (2-1). Auteur d’un premier but marseillais, Neal Maupay marqué des points auprès des supporters et de son entraîneur. Ce dernier ne cache pas son admiration pour la mentalité de l’ancien Niçois, qui contraste parfois avec celle d’Elye Wahi.

Roberto De Zerbi prêt le titulariser face à Auxerre

La concurrence entre les deux attaquants est vive et bénéfique pour l’équipe. Le match de ce vendredi contre Auxerre sera donc une nouvelle étape dans cette bataille. Roberto De Zerbi devra faire un choix lors de sa composition d’équipe. Et selon RMC Sport, Neal Maupay, après sa belle prestation à Nantes, postule fortement à une place de titulaire.

https://twitter.com/MassiliaZone/status/1853822249402524055

L’avant-centre de 28 ans semble bien parti pour s’imposer comme le nouveau titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque marseillaise, au détriment d’Elye Wahi. Pour le moment, la situation est loin d’être figée à ce poste. La prochaine composition de Roberto De Zerbi sera scrutée de très près.