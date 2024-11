Mercato OM : L’inquiétude grandit autour d’Elye Wahi !

Arrivé cet été en provenance du RC Lens, Elye Wahi suscite un peu plus l’inquiétude à l’OM. Son statut de titulaire à l’Olympique de Marseille est désormais remis en cause.

Mercato OM : Elye Wahi, un investissement déjà remis en cause

Nouvel avant-centre de l’Olympique de Marseille, Elye Wahi peine à justifier les 30 millions d’euros investis pour son transfert. Arrivé avec l’étiquette de grand espoir du football français, l’attaquant de 21 ans a du mal à s’imposer dans le onze de départ marseillais. Depuis son arrivée à l’OM, ses performances sont en deçà des attentes. Ses difficultés à marquer et à peser sur les défenses adverses ont même poussé l’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi, à miser sur Neal Maupay face au FC Nantes. Ce dernier, par son expérience et son efficacité, semble avoir pris une longueur d’avance dans la hiérarchie offensive.

Pour de nombreux observateurs, comme l’ancien joueur marseillais Eric Di Meco, le choix de l’OM d’investir autant dans Elye Wahi est déjà remis en question. Car Neal Maupay, par ses qualités techniques et sa connaissance du championnat, apparaît comme un profil plus adapté au jeu marseillais. « Et depuis le début de la saison, je le sais. Son premier match alors qu’il venait à peine d’arriver, tu voyais sa manière de garder le ballon, de venir le chercher dans les pieds, d’éliminer, d’être dans la surface. On sait qu’il a ça et que c’est supérieur à Wahi », a-t-il déclaré sur RMC Sport.

La situation d’Elye Wahi à l’Olympique de Marseille est donc loin d’être rassurante. Si le jeune attaquant ne parvient pas à redresser la barre rapidement, son avenir à l’Olympique de Marseille sera sérieusement compromis. Le club phocéen, qui a réalisé un gros investissement sur lui, espère évidemment que l’ancien crack de Montpellier saura retrouver son niveau et justifier les attentes placées en lui. Mais pour le moment, c’est très mal parti pour Elye Wahi.