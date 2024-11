RC Strasbourg : Habib Diarra, la rage de vaincre comme signe de résilience

À 20 ans, Habib Diarra porte déjà de lourdes responsabilités avec le RC Strasbourg. Le milieu offensif sénégalais est en effet capitaine du club alsacien, à la demande de Liam Rosenior, qui a été tout simplement séduit par son engagement et sa rage de vaincre.

Liam Rosenior sous le charme de Habib Diarra

Le 25 juillet 2024, Liam Rosenior a été nommé entraîneur du RC Strasbourg avec pour objectif de donner un nouvel élan au club en Ligue 1. Pour sa première saison, le technicien anglais de 40 ans commence à atteindre ses objectifs, puisque le RCS se classe actuellement neuvième avec 13 points. En prime, l’équipe présente un bilan satisfaisant, avec seulement trois défaites en dix matchs. Liam Rosenior se montre fier de son équipe et de ses joueurs, qui font preuve de combativité et de détermination. Parmi eux, Habib Diarra occupe une place particulière dans son cœur. Dès son arrivée, Rosenior a été rapidement séduit par le fort caractère du meneur de jeu sénégalais.

Photo : Habib Diarra

Rigoureux et combatif, Habib Diarra veut toujours gagner, même lors des matchs d’entraînement. Cette énergie débordante lui a valu le surnom de « Mister Angry », donné par son entraîneur. Impressionné par ce tempérament, Liam Rosenior n’a pas hésité à lui confier le brassard de capitaine. Lors d’une interview avec L’Équipe, l’ancien manager de Hull City a expliqué sa décision de confier de telles responsabilités à un jeune de 20 ans. « Il veut toujours gagner les petits jeux à l’entraînement. Je l’adore ! Il diffuse beaucoup d’énergie et comprend parfaitement notre style de jeu offensif et exigeant. C’est un vrai gagneur, qui pousse l’équipe vers l’avant. En plus, il est issu de la région », a-t-il déclaré.

Avec son bilan de début de saison (10 matchs, 2 buts, 1 passe décisive), Habib Diarra prouve que Liam Rosenior a eu raison de lui faire confiance. « C’est une grande fierté de porter le brassard. Comme on a tous à peu près le même âge et un état d’esprit similaire, c’est simple, je dois rester moi-même », a confié Diarra. Pour rappel, l’international sénégalais est arrivé au RC Strasbourg en juillet 2022, et son contrat court jusqu’en 2028.