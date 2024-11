Mercato PSG : Une offre arrive pour un indésirable de Luis Enrique

Au PSG, l’arrivée de Luis Enrique n’a pas fait que des heureux et fait progresser des joueurs. Le technicien espagnol ne compte clairement pas sur certains joueurs qui n’entrent pas dans ses plans. C’est le cas de Randal Kolo Muani, dont le départ devient de plus en plus une évidence.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani de plus en plus fragilisé au Paris SG

Recruté pour un montant record de 90 millions d’euros il y a un an et demi, Randal Kolo Muani peine à s’imposer au PSG. Déjà dans une situation délicate, les choses se sont progressivement compliquées pour l’attaquant français avec l’arrivée de Luis Enrique. L’ancien du FC Nantes ne parvient pas à s’intégrer au système de jeu du technicien espagnol, qui se passe clairement de lui dans ses options prioritaires.

Selon L’Equipe, son profil n’est pas adapté aux idées de jeu de Luis Enrique qui préfère un faux neuf à la pointe de l’attaque plutôt qu’un véritable avant-centre. Les assurances reçues de la direction du PSG l’été dernier ne semblent plus suffisantes pour maintenir Kolo Muani à Paris compte tenu du manque de certitudes sur son temps de jeu et de la crainte de perdre du terrain par rapport à d’autres coéquipiers chez les Bleus. Face à cette situation, un départ lors du prochain mercato de janvier semble de plus en plus probable.

Cependant, le PSG croit en la valeur du joueur et estime que dans un autre contexte, il pourrait montrer toutes ses qualités incontestables. Rien que pour cette raison, le club de la capitale n’a pas l’intention de brader le joueur sauf pour un montant compris entre 40 et 50 millions d’euros. Le Borussia Dortmund et la Juventus avaient déjà fait des démarches sur Kolo Muani dans le passé, après avoir mené une enquête auprès de son entourage l’été dernier. L’un des courtisans devrait même revenir à la charge pour ce mercato hivernal qui arrive.

La Juventus avance pour Randal Kolo Muani

Selon les dernières informations de Tuttosport, la Juventus de Turin aurait manifesté un vif intérêt pour l’attaquant français. À la recherche d’une doublure à Dusan Vlahovic, le club italien pourrait formuler une offre de prêt dès l’ouverture du mercato hivernal.

Cependant, le salaire élevé de Kolo Muani pourrait constituer un obstacle à cette opération. L’international français est le septième gros salaire du Paris Saint-Germain, avec ses 9 millions d’euros, devant Achraf Hakimi et Bradley Barcola. Le PSG devrait alors accepter de participer au financement du salaire de son joueur pour faciliter son départ.