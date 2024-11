Vente OM : Le mystère de la vente s’épaissit, de nouvelles révélations tombent

Le feuilleton de la Vente OM continue de faire parler. Le journaliste Thibaud Vézirian, qui n’a cessé d’évoquer cette possibilité depuis plusieurs années, vient de livrer de nouvelles informations sur ce dossier brûlant.

Vente OM : Un processus complexe mais avancé

Les mois s’écoulent mais toujours aucune avancée officielle annoncée dans ce dossier épineux lié à la Vente OM. Si les nombreuses annonces faites dans ce processus, qui impliquerait des investisseurs saoudiens, peine à se confirmer, Thibaud Vézirian, à l’origine des grosses révélations dans ce dossier, ne démord pas.

Selon le journaliste, le processus de Vente OM est bel et bien en cours et pourrait aboutir très rapidement. Il affirme avoir obtenu la confirmation de cette information de la part d’une source haut placée au sein d’un ministère. Les nouveaux investisseurs seraient déjà identifiés et le club phocéen serait entre de bonnes mains.

Si la Vente OM semble se rapprocher, Thibaud Vézirian précise que plusieurs détails doivent encore être réglés avant l’officialisation. La valorisation du club, les modalités de reprise et d’autres aspects juridiques sont actuellement en cours de négociation. Toutefois, le journaliste se montre optimiste et estime que l’annonce officielle pourrait intervenir à tout moment.

« Tant que les intérêts de chacun n’auront pas été conciliés, il n’y aura pas d’officialisation. Donc ça pourra tomber du jour au lendemain, ça peut être le cas dès maintenant, c’est ce qu’on espère », a-t-il révélé dans un twitch.

Quelles conséquences pour l’OM ?

L’arrivée de nouveaux investisseurs pourrait bouleverser la donne à l’Olympique de Marseille. Outre le changement de propriétaire, la vente du stade Vélodrome est également évoquée par Thibaud Vézirian. Cette opération s’inscrirait dans une logique d’investissement et permettrait au nouveau propriétaire de disposer d’un outil de travail performant.

« Concernant le Vélodrome, le maire de Marseille l’a dit publiquement, le stade sera vendu au futur propriétaire de l’OM sans aucun problème. Cela va dans une logique d’investissement et cela a toujours été dit. Barry Cohen qui prend sa retraite à la tête de surveillance, c’est Jeff Ingram qui lui succède… En attendant la suite », a-t-il ajouté.