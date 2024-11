ASSE : Le cas Lucas Stassin en question !

Lucas Stassin, le jeune attaquant belge arrivé à l’ASSE cet été, fait l’objet de nombreux débats. Titulaire à plusieurs reprises, il a montré des qualités intéressantes mais peine à convaincre tout le monde.

ASSE : Lucas Stassin discret, mais un rôle important dans le collectif

Alors que l’ASSE faisait face à une panne offensive en début de saison, Lucas Stassin est arrivé avec un statut de jeune buteur prometteur. La direction des Verts a mis les moyens pour aller le dénicher à Westerlo en déboursant 10 millions d’euros, alors que la valeur marchande du Belge n’était que de 3 millions d’euros.

Depuis son arrivée, Stassin s’est progressivement fait une place dans l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Il a disputé 7 des 10 premières journées de Ligue 1 en ayant disputé la moitié des matchs en tant que titulaire. Si son rendement fait polémique, Lucas Stassin compte tout de même quatre passes décisives, dont la dernière lors de la victoire 2-0 face au RC Strasbourg, depuis le début de la saison.

Certains supporters, comme Alexandre, voient en Stassin un joueur important pour le collectif de l’ASSE. Ils soulignent son implication dans le jeu et sa capacité à créer des occasions pour ses coéquipiers. Malgré un manque de réalisme, ils estiment que le jeune Belge a un bel avenir devant lui. « Pour moi, il est clair que Stassin joue un rôle important dans le travail offensif. Son travail de l’ombre permet de créer des opportunités dont profitent les autres, même si lui n’en bénéficie pas encore pleinement », a-t-il confié sur le Sainté Night Club.

Un statut de titulaire remis en cause

D’autres, comme le journaliste Martin Mosnier, sont plus réservés. Ils estiment que Lucas Stassin n’a pas encore le niveau pour être titulaire en Ligue 1 de manière régulière. Son physique et son expérience seraient encore insuffisants pour assumer ce rôle. Ils préfèrent le voir entrer en cours de jeu pour apporter sa fraîcheur et sa technique. « Cela fait partie des dysfonctionnements des Verts : on ne peut pas recruter un joueur comme lui et le titulariser en Ligue 1 », a-t-il lancé d’entrée.

« À mon avis, c’est encore trop léger. À son âge, avec l’expérience qu’il a, il ne peut pas débarquer et être titulaire dans un club de Ligue 1. Entrer en jeu, oui, là, il n’y a pas de problème. Il a des qualités, et je suis d’accord là-dessus ; il a peut-être un bel avenir, et il deviendra peut-être un excellent attaquant de Ligue 1. Mais pour l’instant, on ne le met pas dans les bonnes conditions. Ce n’est pas encore un joueur qui a la carrure pour être titulaire », a ajouté le journaliste d’Eurosport.

Un contexte difficile

Il est important de noter que Stassin évolue dans un contexte difficile. L’ASSE connaît une saison compliquée et l’effectif manque de profondeur. Le jeune attaquant est donc confronté à une pression supplémentaire avec l’investissement consenti par les dirigeants stéphanois. Le cas de Lucas Stassin est emblématique de la situation de l’ASSE.

Le club doit trouver un équilibre entre la formation des jeunes et la nécessité de résultats immédiats. La question de la titularisation régulière de Stassin est donc loin d’être tranchée et devrait faire l’objet de nombreux débats dans les semaines à venir.