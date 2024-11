Mercato RC Strasbourg : Le RCS s’intéresse à un jeune talent brésilien

Neuvième au classement de la Ligue 1 avec 13 points, le RC Strasbourg réalise un début de saison appréciable, avec seulement trois défaites en dix matchs. Cependant, les dirigeants du RCS envisagent de se renforcer lors du prochain mercato en ciblant la signature de Kaio Cesar, un jeune talent brésilien.

Le profil de Kaio Cesar, un jeune talent brésilien en pleine progression

Originaire de Maceió, Kaio Cesar a débuté sa carrière en tant que joueur de futsal, une expérience qui a façonné sa technique et sa créativité sur le terrain. Remarqué par l’académie du Coritiba FC, il y a fait ses premiers pas à l’âge de 14 ans. Il a gravi les échelons jusqu’à l’équipe U20 avant de signer son premier contrat professionnel en janvier 2023.

Sous le maillot de Coritiba, Kaio Cesar évolue principalement au poste d’ailier droit. Sa polyvalence lui permet également de jouer en tant qu’ailier gauche ou milieu offensif. Avec un pied gauche particulièrement précis, il impressionne par ses dribbles et sa vision de jeu. C’est ce qui a convaincu le Vitória Guimarães SC de le recruter l’été dernier sous forme de prêt avec option d’achat. En neuf apparitions au Portugal, le jeune talent brésilien a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive, prouvant ainsi son potentiel et attirant l’attention de plusieurs clubs européens.

Photo : Les supporters du RC Strasbourg face au FC Nantes.

Le RC Strasbourg en négociation pour Kaio Cesar

D’après des sources médiatiques spécialisées, le RC Strasbourg figure parmi les clubs intéressés par Kaio Cesar, dans l’optique d’un transfert en 2025. Des discussions seraient déjà entamées, et le club alsacien aurait formulé une offre de 3 millions d’euros, bien que la durée exacte du contrat n’ait pas encore été précisée. Actuellement évalué à 1,5 million d’euros, Kaio Cesar reste très convoité, mais le RCS semble bien positionné pour boucler l’opération. Reste à savoir si le Vitória Guimarães SC, qui détient une option d’achat, acceptera de se séparer de sa pépite de 20 ans.