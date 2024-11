PSG – Atlético Madrid : L’artillerie de Luis Enrique pour relancer la machine parisienne

Le PSG se prépare à affronter l’Atlético de Madrid mercredi soir en Ligue des Champions. L’entraîneur parisien, Luis Enrique, devrait apporter quelques changements à son équipe pour cette rencontre cruciale.

PSG – Atlético Madrid : Donnarumma et Zaïre-Emery de retour, un milieu de terrain expérimenté

Après avoir été laissé au repos face au RC Lens, Gianluigi Donnarumma devrait retrouver sa place dans les buts du PSG pour défier l’Atlético de Madrid. Le jeune milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, devrait également faire son retour dans le onze de départ.

Au milieu de terrain, il devrait être accompagné par Vitinha et Joao Neves, qui devraient former une paire solide pour apporter à l’équipe parisienne de l’équilibre et de la créativité. Après un match décevant face au RC Lens, Fabian Ruiz devrait probablement perdre sa place dans le onze entrant du PSG.

En attaque, Luis Enrique devra choisir entre Marco Asensio et Lee Kang-In pour accompagner Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Les deux joueurs ont montré de belles choses depuis le début de la saison, et le choix du technicien espagnol s’annonce difficile.

La défense du PSG devrait rester inchangée par rapport aux derniers matchs remporté 1-0 face au RC Lens. Marquinhos, capitaine du club de la capitale, sera associé à Willian Pacho, tandis qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes occuperont les couloirs.

Composition probable du PSG :