ASSE : Olivier Dall’Oglio sur la sellette, le derby contre l’OL comme ultime examen

La position d’Olivier Dall’Oglio à la tête de l’ASSE est loin d’être assurée. Après un début de saison difficile, le technicien stéphanois se retrouve face à un tournant : le derby face à l’OL.

Olivier Dall’Oglio à l’ASSE : Un derby qui pourrait tout changer

Arrivé à l’AS Saint-Étienne pour aider le club à revenir en Ligue 1, Olivier Dall’Oglio a réussi sa mission. Toutefois, les nouveaux investisseurs canadiens souhaitent imprimer leur marque sur le projet sportif. Le coach français a su convaincre ses nouveaux employeurs de lui donner sa chance pour poursuivre l’aventure sur le banc de l’ASSE dans l’élite du football français, mais les résultats restent mitigés.

Malgré un recrutement ambitieux, l’ASSE peine à trouver son rythme en ce début de saison. Les difficultés d’adaptation des nouveaux joueurs et un manque d’expérience collective ont pesé sur les performances de l’équipe. Cependant, les récentes victoires face au LOSC, face à l’AJ Auxerre et au RC Strasbourg ont redonné un peu d’espoir aux supporters stéphanois. Mais c’est encore de garantir une continuité à Olivier Dall’Oglio au club.

Le derby, un enjeu majeur

Le derby face à l’OL est très attendu. Il revêt une importance capitale pour l’avenir d’Olivier Dall’Oglio. Une victoire permettrait à l’entraîneur de renforcer sa position et de gagner du temps pour mettre en place son projet à l’ASSE. En cas de défaite, les questions se multiplieraient sur sa capacité à redresser la barre.

Et ce dans un contexte où les rumeurs fusent autour de ses potentiels remplaçants ces dernières heures. Au-delà de l’avenir de Dall’Oglio, ce derby est également un enjeu sportif majeur pour l’ASSE. Une victoire permettrait aux Verts de se rapprocher du milieu de tableau et de retrouver un peu plus de confiance.