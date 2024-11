Mercato : Le PSG contraint à un gros sacrifice financier pour un indésirable

L’avenir de Milan Skriniar s’écrit de plus en plus loin du PSG. Le défenseur slovaque ne parvient pas à s’imposer dans le onze de départ de Luis Enrique et serait dans le viseur du FC Séville. Mais son transfert pourrait être compliqué en raison des exigences financières du PSG.

Mercato PSG : Le FC Séville pose une condition pour accueillir Milan Skriniar

Après avoir longtemps courtisé Milan Skriniar à l’Inter Milan, le PSG a finalement réussi à s’attacher les services du défenseur central en juin 2023. Cependant, l’aventure parisienne du Slovaque ne s’est pas déroulée comme prévu. Peu utilisé par Luis Enrique, Skriniar devrait déjà quitter le club lors du prochain mercato hivernal.

Le FC Séville, à la recherche d’un renfort défensif, aurait coché le nom de l’ancien Interiste. Selon Estadio Deportivo, le club andalou serait prêt à accueillir l’international slovaque, mais les négociations s’annoncent délicates. En effet, le PSG devrait prendre en charge une grande partie du salaire de Skriniar pour faciliter son départ. De quoi contraindre le club français à un gros sacrifice financier.

Un départ bénéfique pour tous ?

Un départ de Milan Skriniar permettrait au PSG de faire de la place dans son effectif et de récupérer une importante masse salariale. De son côté, le joueur retrouverait du temps de jeu et pourrait relancer sa carrière dans un nouveau championnat. Le FC Séville, quant à lui, renforcerait sa défense avec un joueur d’expérience.

Il est clair que Milan Skriniar n’a plus d’avenir au PSG. Les prochaines semaines devraient nous en apprendre davantage sur l’avenir du défenseur slovaque. Si les négociations avec le FC Séville aboutissent, ce transfert pourrait être l’un des coups du mercato hivernal. Pour rappel, la Juventus et Arsenal seraient également intéressés par la signature du joueur de 29 ans.