PSG : Ousmane Dembélé dans le dur, voici ce qui bloque !

Ousmane Dembélé est encore loin pour le moment d’être le leader offensif voulu par le PSG de Luis Enrique. L’ailier fait preuve d’une inefficacité de plus en plus inquiétante. La raison probable de ce gros problème semble avoir été enfin détectée.

PSG : Ousmane Dembélé, le poids psychologique d’un numéro 10

Après le départ de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé était attendu comme la locomotive de l’attaque du PSG cette saison. Malheureusement, l’ancien rennais est loin de répondre aux attentes, avec Bradley Barcola qui lui a finalement ravi la vedette. Après un début de saison avec des signes prometteurs, Dembélé est retombé dans ses travers et est au cœur de toutes les attentions au PSG.

Malgré un talent indéniable et une capacité à se créer de nombreuses occasions, l’international français peine à concrétiser. Ses ratés répétés commencent à interpeller, et les avis divergent sur les raisons de cette inefficacité. Pour Eric Rabesandratana, ancien joueur professionnel, le problème de Ousmane Dembélé serait avant tout psychologique :

« Il y a un gros souci émotionnel chez Dembélé. Ce n’est pas une question de technique, car il a toutes les qualités requises. C’est vraiment dans sa tête. En fait, il est toujours dans la mentalité de mettre des ballons forts. C’est pareil sur les centres, comme s’il avait l’impression d’avoir plus de contrôle en frappant fort. Mais non, ça montre encore plus sa fébrilité et son manque de maîtrise dans le dernier geste « , a analysé l’ancien du PSG.

Selon l’analyste, la solution serait de travailler la répétition des gestes techniques pour gagner en confiance et en automatisme : « C’est sûr, ce n’est pas un vrai buteur. Il est capable de finir l’action, il faut juste qu’il se tempère au moment du dernier geste. Et tant qu’il n’aura pas réglé ce point-là, et peut-être qu’il ne le réglera jamais, il n’avancera pas. La clé, c’est la répétition du dernier geste pour mieux appréhender la situation. C’est comme dans la vie de tous les jours, il n’y a pas de secret. Pour Dembélé, c’est pareil « , a conseillé Rabesandratana à Ousmane Dembélé.

Les difficultés d’Ousmane Dembélé semblent liées à un problème psychologique plus qu’à un manque de talent. En travaillant sur sa confiance en soi et en améliorant sa finition, il a toutes les cartes en main pour devenir un joueur décisif pour le PSG.