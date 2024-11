OM : Roberto De Zerbi va mettre fin à un problème épineux

Roberto De Zerbi fait face à l’un des plus gros chantiers à l’OM, celui des latéraux. Pendant longtemps, ça a été l’une des faiblesses de la défense marseillaise. Un problème majeur que l’Italien est peut-être sur le point de régler.

Les latéraux de l’OM, une force en devenir pour De Zerbi

Les problèmes défensifs de l’Olympique de Marseille semblent appartenir au passé. Le retour de Quentin Merlin et la montée en puissance de Pol Lirola ont apporté une stabilité bienvenue aux couloirs marseillais, offrant de nouvelles perspectives à l’équipe de Roberto De Zerbi.

Le retour à la compétition de Quentin Merlin est une véritable bouffée d’air frais pour l’OM. Son intelligence de jeu, sa technique et sa capacité à créer du jeu et à apporter le surnombre en attaque ont permis à l’équipe de dominer ses adversaires. Sa présence sur le terrain apporte un équilibre et une fluidité au jeu du club entraîné par De Zerbi.

Pol Lirola, une révélation ?

De l’autre côté, Pol Lirola a également montré de belles choses. Son apport offensif et sa complémentarité avec les attaquants ont permis à l’OM de créer de nombreuses occasions. Bien que sa condition physique reste un point d’interrogation, Lirola pourrait bien devenir une pièce maîtresse de l’équipe de Roberto De Zerbi.

La paire Merlin-Lirola semble offrir de belles perspectives à l’OM de Roberto De Zerbi. Les deux joueurs se complètent bien et apportent à l’équipe une dimension offensive et défensive intéressante. Cependant, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Il faudra attendre quelques matchs supplémentaires pour voir si cette association confirme son potentiel.