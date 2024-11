PSG vs Atlético Madrid : Le coup de gueule de Marquinhos !

Le défenseur brésilien Marquinhos est furieux après la nouvelle défaite du PSG en Ligue des Champions face à l’Atlético Madrid.

Le PSG s’incline à domicile face à l’Atlético Madrid, Marquinhos exaspéré !

Le PSG enchaîne les mauvais résultats en Ligue des Champions cette saison. Après sa victoire face à Girona (1-0), sa défaite face à Arsenal (2-0) lors de la deuxième journée et le match nul contre le PSV Eindhoven (1-1), le PSG avait besoin d’une victoire pour relancer sa campagne européenne.

Mais malheureusement, les Parisiens ont encore chuté (2-1) au Parc des Princes mercredi soir face à l’Atlético Madrid. Ce nouveau revers provoque la colère de Marquinhos. Le défenseur brésilien a pointé du doigt les lacunes de l’équipe parisienne.

« On avait la confiance et l’espoir de gagner. On a laissé passer deux points contre le PSV, ça aurait été une victoire importante. On a essayé, c’est bien beau, on joue bien, on crée des occasions, on progresse partout mais pas dans l’efficacité. C’est les grands matchs. Des fois, on fait des erreurs non pénalisées en Ligue 1, mais là, il y a des grands joueurs qui nous pénalisent. Ça nous fait mal », a réagi l’international brésilien au micro de Canal +.

De son côté, le technicien parisien Luis Enrique assume l’entière responsabilité de cette nouvelle déconvenue et promet de trouver les solutions nécessaires pour rebondir prochainement.

« J’assume tout. Je vais faire de mon mieux pour que l’équipe continue de créer des occasions. C’est très difficile d’expliquer cette série. Ça ressemble à une mauvaise blague. Je me sens très mal. Comme les joueurs, il faudra analyser avec la tête froide et rebondir. », a déclaré Luis Enrique.

Le PSG occupe actuellement la 25e place au classement en phase de ligue de la Ligue des Champions avec 4 points. Les prochaines journées s’annoncent difficiles pour le Paris SG puisqu’il va affronter des adversaires de taille tels que le Bayern Munich, le RB Salzbourg, Manchester City et Stuttgart.