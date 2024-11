PSG – Atletico de Madrid : Luis Enrique abasourdi par tant « d’injustice »

Luis Enrique a une fois encore assisté impuissant à une nouvelle déconvenue du PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens ont été battus 2-1 par l’Atletico de Madrid au terme d’un scénario cruel qui a laissé l’Espagnol sous le choc.

Le PSG victime d’une cruauté inouïe, Luis Enrique n’en revient pas

Une nouvelle fois, la Ligue des Champions a réservé un scénario cruel au Paris Saint-Germain. Battus à domicile par l’Atlético de Madrid dans les dernières secondes de la rencontre, les Parisiens sont au bord de l’élimination. Dominateurs tout au long de la rencontre, les joueurs de Luis Enrique ont multiplié les occasions sans parvenir à concrétiser.

Le manque de réalisme parisien s’est fait cruellement sentir, face à une équipe madrilène efficace qui a su profiter de ses rares opportunités. L’entraîneur parisien s’est montré abasourdi par le scénario de cette rencontre : « Il n’y a pas de mots. Je crois que lors de nos trois matchs à domicile (Gérone, PSV et Atlético, NDLR), on a été infiniment supérieurs à nos adversaires, mais on n’a pas eu la chance avec », a déclaré Luis Enrique au micro de Canal+.

« Il reste quatre matchs. Tant qu’on aura des matchs, on va lutter jusqu’à la fin. Mais c’est difficile d’expliquer ça. J’ai plus de 30 ans dans le foot et je n’arrive pas à expliquer ça. C’est de la malchance. On a été infiniment supérieurs à notre adversaire. Et le résultat est totalement injuste », a-t-il confié.

Un coup dur pour les ambitions parisiennes

Cette défaite place le PSG dans une situation très délicate. Les hommes de Luis Enrique vont devoir réaliser un parcours quasi parfait lors des prochaines journées pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Le prochain match, face au Bayern Munich, s’annonce déjà comme une finale.