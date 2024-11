Depuis son arrivée en Bretagne, le Stade Brestois brille en Ligue 1 et connaît un parcours exceptionnel en Ligue des Champions. Éric Roy a transformé le club breton avec un style de jeu unique. Cependant, cette belle aventure pourrait prendre fin en juin prochain.

Débuts spectaculaire d’Éric Roy au Stade Brestois

Ancien milieu de terrain français, Éric Roy a joué pour l’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice, Sunderland AFC, et l’Olympique de Marseille. En 2004, il a mis fin à sa carrière de joueur et s’est reconverti en entraîneur avec une licence Pro UEFA. Pour ses débuts en tant que coach, Éric Roy a dirigé l’OGC Nice lors de la saison 2010-2011, cumulant 23 victoires, 24 nuls et 23 défaites. Après son départ de Nice, il est resté sans équipe pendant 12 ans avant de rejoindre le Stade Brestois.

Arrivé en janvier 2023, il a d’abord permis aux Bretons de se maintenir en Ligue 1 (14e). Suite à cet exploit, son contrat a été prolongé jusqu’en juin 2025. Lors de la saison 2023-2024, il continue d’impressionner avec une qualification historique en Ligue des Champions. Le coach niçois offre ainsi aux Ty Zefs leur première participation en C1 depuis la création du club. Alors que beaucoup s’attendaient à les voir en difficulté, Éric Roy et son équipe ont surpris en compétition européenne, avec 3 victoires et 1 nul en quatre matchs – un parcours incroyable !

Mercato Stade Brestois : Éric Roy pourrait partir l’été prochain 3

Le Stade Brestois craint de perdre son entraîneur emblématique

Grâce à son style de jeu unique, Éric Roy est très apprécié des supporters et des dirigeants du Stade Brestois. Toutefois, une ombre plane sur cette réussite : l’entraîneur approche de la fin de son contrat et n’a pas encore décidé de prolonger, en raison de ses ambitions. Bien qu’il se sente bien en Bretagne, Éric Roy envisage désormais de relever un nouveau défi dans un club plus compétitif.

Le Stade Brestois ne souhaite pas le voir partir, mais le technicien français, désormais âgé de 57 ans, pourrait saisir l’opportunité de rejoindre un club de renom en Europe. Des rumeurs indiquent même qu’il serait dans le viseur du Real Madrid pour succéder à Carlo Ancelotti. Cependant, aucune décision n’a encore été prise de la part d’Éric Roy.