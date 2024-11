ASSE : Moueffek plonge les Verts dans l’ambiance du derby contre l’OL

À quelques jours du derby qui oppose l’ASSE à l’OL, Aïmen Moueffek, pur produit du club stéphanois, est revenu sur ses souvenirs de derby. Il a profité de l’occasion pour briefer ses nouveaux coéquipiers sur l’importance de cette rencontre.

Derby de l’impossible : l’ASSE défie l’OL sans ses supporters

Après près de trois ans d’absence, le derby le plus électrique de la Ligue 1 est de retour. L’ASSE et l’OL se retrouvent ce dimanche au Groupama Stadium, lors de la 11e journée du championnat. Mais les Verts seront privés du soutien de leurs supporters lors de ces retrouvailles. Ils sont interdits de déplacement à Lyon par la préfecture d Rhône.

Néanmoins, le peuple vert a décidé de se rendre au centre d’entraînement des Verts, samedi, afin de leur témoigner leur indéfectible soutien et de les encourager avant leur départ dans la capitale des Gaules.

OL-ASSE : Aïmen Moueffek prépare ses coéquipiers pour le derby

Aïmen Moueffek, joueur arrivé à l’AS Saint-Etienne à l’âge de 11 ans, a été formé dans la rivalité avec l’Olympique Lyonnais. Il s’est ainsi chargé de rappeler la culture du derby aux joueurs qui ne sont pas du cru stéphanois.

« Avant d’arriver à l’ASSE, je connaissais un peu l’importance de ce match, mais quand tu es à l’intérieur et que tu vois l’engouement, la pression et la préparation, tu te rends compte vraiment de la valeur de cette rencontre. Deux ou trois semaines avant, on était déjà motivés », a-t-il témoigné dans Le Progrès.

Moueffek : « Le Derby ? ce n’est pas un match comme les autres »

Racontant l’atmosphère au sein du groupe stéphanois avant son premier un derby à l’ASSE, il insiste sur la concentration maximale. « Sur le trajet en bus, habituellement, on mettait de la musique et, malgré la concentration, on rigolait. Là, tout le monde avait ses écouteurs et personne ne dit un mot. Il n’y avait pas un bruit. Tu sentais très bien que tu n’allais pas jouer un match comme les autres », se souvient le Franco-Marocain.

« Remporter un derby donne énormément de confiance et ça confère presque une immunité pour quelque temps », a indiqué Aïmen Moueffek pour finir.