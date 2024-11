Stade de Reims : Avant Le Havre, Monique Ngock hyper-optimiste

À l’aube d’un duel entre le Stade de Reims et Le Havre, Monique Ngock affiche un optimisme à toute épreuve. Malgré un début de saison compliqué en Première Ligue féminine, où les Rémoises occupent la dernière place après six défaites consécutives, la milieu de terrain du Stade de Reims croit fermement en la capacité de son équipe à inverser la tendance. Ce vendredi 8 novembre, le groupe rémois se déplacera au stade Océane avec l’espoir de décrocher une première victoire face au Havre, un match important qui donnera des indications sur le niveau réel de l’équipe du Stade de Reims.

Stade de Reims : Monique Ngock, l’optimisme avant le choc face au Havre !

Pour Monique Ngock, le moral reste solide au sein du Stade de Reims, malgré les résultats décevants. La joueuse insiste sur la cohésion de l’équipe et le travail acharné, qui demeurent selon elle les clés pour se sortir de cette spirale. “Ce qu’il en est”, souligne-t-elle, c’est que chaque entraînement est une nouvelle opportunité pour se surpasser et renforcer les liens entre coéquipières. Cette détermination pourrait bien être un atout majeur face aux Havraises, qui, elles aussi, cherchent à s’éloigner des zones de relégation.

Avant Le Havre, Monique Ngock au Stade de Reims : ‘On va y arriver !

L’opposition avec Le Havre représente un véritable tournant pour le Stade de Reims et Monique Ngock le sait bien. Ce qu’il en est de ce match est essentiel pour la suite de la saison. Les Rémoises, bien que diminuées par quelques absences, sont déterminées à montrer un autre visage et à appliquer les consignes des entraîneurs. Dans ce contexte tendu, une victoire pourrait changer la dynamique du Stade de Reims, en relançant l’espoir de ses supporters et en consolidant la cohésion du groupe.

Pendant l’équipe masculine du SDR travaille à intégrer le TOP 10 de Ligue 1, avec son actuelle 8ᵉ place au classement, la section féminine clôture le classement avec une 12ᵉ place en 6 journées, toutes soldées par des défaites.