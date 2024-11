PSG : Les mots forts de Nasser Al-Khelaïfi après la défaite contre l’Atlético

Au lendemain de la défaite face à l’Atlético Madrid (1-2), le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s’est exprimé devant le groupe de Luis Enrique avec des mots forts pour la suite de la saison.

PSG : Après l’élimination, Nasser Al-Khelaïfi galvanise ses troupes

Au lendemain de la défaite cruciale face à l’Atlético Madrid, synonyme d’élimination en Ligue des Champions, Nasser al-Khelaïfi a tenu à rassembler ses troupes au Campus PSG. Réuni à Poissy, le président du Paris Saint-Germain a délivré un message d’unité et de soutien à Luis Enrique et à ses joueurs, d’après les renseignements obtenus par le journal L’Équipe. D’un ton ferme, mais encourageant, le patron du club de la capitale a rappelé l’importance de rester soudés face à l’adversité.

« Nous avons tous été déçus par ce résultat, mais nous devons nous relever et continuer à travailler ensemble », aurait-il déclaré, selon des sources proches du club. Le dirigeant qatari a également souligné la qualité du projet sportif parisien et a réaffirmé sa confiance en l’entraîneur espagnol. Nasser Al-Khelaïfi a également assuré que, malgré les difficultés actuelles, le PSG était dans la bonne direction.

Ce discours, prononcé dans un moment charnière de la saison, vise à relancer la machine parisienne et à maintenir un climat serein au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain. En insistant sur la nécessité de se surpasser collectivement, le président parisien a tenté de remobiliser ses troupes et de tourner la page de cette défaite. Reste à savoir si ce discours suffira à relancer la machine parisienne. Reste à savoir si les joueurs parisiens sauront répondre présent sur le terrain et retrouver le chemin de la victoire.