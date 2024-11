Nouvelle ère pour le PSG : Nasser Al-Khelaïfi bat tous les records

Le PSG a présenté ce lundi ses bilans financier et social pour la saison 2023-2024, révélant un chiffre d’affaires historique. Bien plus qu’un club, Nasser Al-Khelaïfi développe un vrai moteur économique qui fait bouger l’Île-de-France.

Annonce du chiffre d’affaires record et de la valorisation du PSG

Le Paris Saint-Germain continue de frapper fort, tant sur le terrain que dans les comptes. Avec un chiffre d’affaires record de 805,9 millions d’euros pour la saison 2023-2024, le club de la capitale s’impose comme une véritable puissance financière du football européen. Cette performance record, selon un responsable d’études du CDES Limoges, témoigne de la santé financière du club.

Cependant, la réduction du déficit reste une priorité pour Nasser Al-Khelaïfi et la direction parisienne. Le départ de Kylian Mbappé, qui a entraîné une baisse de la masse salariale, s’inscrit dans cette nouvelle stratégie visant à assurer la pérennité financière du club tout en renforçant sa compétitivité sportive.

Une étude réalisée par le Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES) révèle l’impact considérable du club sur l’économie francilienne. Pour la saison 2023/2024, le PSG a généré 243 millions d’euros de valeur ajoutée et a contribué à hauteur de 371 millions d’euros aux recettes sociales et fiscales. Ces chiffres représentent une hausse de 25% en cinq ans, positionnant le club comme un acteur économique majeur de la région.

L’impact du Paris SG sur l’économie régionale

L’organisation d’événements sportifs constitue la principale source de cette création de valeur. Par ailleurs, le PSG est un véritable moteur d’emploi, avec 2 379 postes créés directement ou indirectement. Au niveau international, le club se classe au troisième rang des clubs européens générant le plus de revenus, avec un total de 805 millions d’euros en 2023/2024.

Cette croissance s’explique notamment par l’augmentation des revenus liés aux droits télévisés, au merchandising et aux partenariats commerciaux. Malgré les départs de plusieurs joueurs emblématiques, le PSG a su maintenir sa trajectoire ascendante, témoignant de la solidité de son modèle économique. Selon une étude réalisée par le CDES, le club parisien est désormais valorisé à 3,9 milliards d’euros et a contribué à hauteur de 371 millions d’euros aux finances publiques françaises.

Ces chiffres soulignent l’importance du PSG dans le paysage sportif et économique français. Si le PSG se rapproche des plus grands clubs européens comme le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi doit encore relever de nombreux défis pour s’imposer durablement au sommet du football mondial. La construction d’un effectif compétitif, l’équilibre financier et le développement de sa marque à l’international sont autant d’enjeux clés pour les prochaines années.

À ce bilan chiffré, le directeur général du PSG, Victoriano Melero, a réagi en indiquant notamment : « si le PSG est une marque mondiale, ses racines sont ici, en Île-de-France. Nous sommes attachés à rendre à la région une partie de ce qu’elle nous donne. Avec PSG For Communities, nous nous engageons également auprès de la jeunesse francilienne.»

Le PSG est donc bien plus qu’un club de football : c’est un véritable moteur économique qui contribue au rayonnement de la région Île-de-France.