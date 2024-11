Mercato RC Strasbourg : Le RCS s’intéresse à Mamadou Kanté

Lors du prochain mercato du RC Strasbourg, les dirigeants du club pourraient bien s’offrir les services de Mamadou Kanté. En effet, le jeune attaquant malien est ciblé par la cellule de recrutement du RCS, qui souhaite le voir d’abord à l’essai avant de lui offrir un contrat.

Mercato RC Strasbourg : Mamadou Kanté, la pépite malienne convoitée

Neuvième au classement de la Ligue 1 avec 13 points, le RC Strasbourg connaît une saison mitigée, marquée par 3 défaites, 4 nuls et 3 victoires. Le club vient de subir une défaite 0-2 face à l’AS Saint-Étienne et devra se battre contre l’AS Monaco lors du prochain match pour se relancer. Pendant que l’équipe se prépare sous la houlette de Liam Rosenior, les recruteurs strasbourgeois réfléchissent à renforcer l’effectif. Dans le secteur offensif, plusieurs joueurs sont ciblés, dont Mamadou Kanté.

Jeune talent prometteur du football malien, Mamadou Kanté pourrait bientôt devenir l’une des nouvelles recrues au mercato du RC Strasbourg. Selon des informations d’Africafoot, des négociations sont déjà en cours avec l’entourage de l’attaquant. Avant toute signature de contrat, les recruteurs souhaitent cependant l’observer en période d’essai. Les pourparlers se poursuivent, mais aucun accord n’a encore été trouvé. Les recruteurs espèrent toutefois boucler l’opération avant le début du mercato du RC Strasbourg.

D’autres clubs aux aguets

À noter que le RC Strasbourg n’est pas le seul prétendant pour Mamadou Kanté. Selon la même source, le Standard de Liège et d’autres clubs surveillent également de près la situation du jeune attaquant malien. Le club belge pourrait même s’imposer comme un rival sérieux dans ce dossier. Mamadou Kanté a déjà porté les couleurs de la sélection cadette du Mali et a évolué en club sous les maillots d’Africa Foot de Bamako et de Shabab Al Ahli à Dubaï. Grâce à son talent et son expérience, il se distingue rapidement sur le terrain, un profil qui attire particulièrement le RC Strasbourg.