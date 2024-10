Lors du dernier mercato estival, Angers SCO a bien failli perdre Himad Abdelli, ciblé par l’AS Saint-Étienne pour renforcer son milieu offensif. Finalement, le SCO a réussi à conserver son joueur de 23 ans, un soulagement pour le club.

Arrivé à Angers SCO durant l’été 2022, Himad Abdelli a rapidement fait ses preuves et s’est imposé comme un atout majeur pour le club angevin. Fort de son expérience dans les championnats français avec Le Havre AC, le milieu offensif algérien s’est adapté rapidement à son nouveau club, devenant un élément clé de l’attaque. En tant que meneur de jeu, il dynamise le collectif avec une grande vision et fluidité. Sa performance combinant efficacité et technique a contribué à la montée d’Angers SCO en Ligue 1 lors de la saison 2023-2024. Abdelli a été déterminant avec 35 apparitions, marquant 9 buts et offrant 2 passes décisives, un bilan qui ne passe pas inaperçu en Europe.

Angers SCO : Himad Abdelli, de joueur convoité à bourreau de l'AS Saint-Étienne

L’AS Saint-Étienne s’intéressait de près à Himad Abdelli

Tout au long de la saison, Abdelli a attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont Anderlecht, Lecce et Hellas Vérone. Mais ce n’était pas tout. Selon L’Équipe, l’AS Saint-Étienne comptait également parmi les clubs convoitant le talentueux joueur de 23 ans. L’intérêt des Stéphanois était sérieux : des discussions avaient même été engagées avec le natif de Montivilliers. L’objectif du club vert était de recruter Abdelli pour renforcer son équipe avant le début de la saison actuelle. Cependant, la direction d’Angers, refusant de se séparer de son meneur de jeu, a su trouver les arguments pour le convaincre de rester. L’AS Saint-Étienne a donc essuyé un échec dans ce dossier.

Himad Abdelli, bourreau de l’AS Saint-Étienne

Au-delà de cet échec durant le mercato, l’AS Saint-Étienne a de nouveau fait les frais du talent d’Abdelli le week-end dernier. Dimanche, Angers SCO a triomphé des Stéphanois avec un score de 4-2, porté par une brillante performance de Himad Abdelli au milieu de terrain. Le joueur de 23 ans a marqué contre ceux qui cherchaient à le recruter, un coup dur pour l’AS Saint-Étienne, actuellement 16e de Ligue 1 avec seulement 7 points, dans la zone rouge.