RC Lens : Deux renforts et plusieurs forfaits contre le FC Nantes !

Coups durs pour le RC Lens avant le choc face au FC Nantes. Le technicien lensois, Will Still, sera privé de nombreux joueurs face aux Canaris.

RC Lens : Pluie de forfaits avant le FC Nantes

Le RC Lens reçoit le FC Nantes ce samedi au stade Bollaert pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. L’enjeu est de taille pour les deux formations en grande difficulté depuis quelques semaines.

Le RC Lens sera fortement handicapé en attaque contre le FC Nantes. Martin Satriano (ligaments croisés), Wesley Saïd (quadriceps) et M’Bala Nzola (suspension) sont indisponibles. Florian Sotoca, touché aux adducteurs lors du dernier match contre le Paris SG, est incertain et sa présence dans le groupe reste à confirmer. Przemysław Frankowski pourrait aussi manquer cette affiche en raison d’une blessure au pied.

Abdukodir Khusanov, lui, sera absent pour deux matchs (plus un sursis) après son carton rouge suite à un tacle dangereux sur Bradley Barcola lors de la rencontre entre le PSG et le RC Lens à l’occasion de la 10e journée. Jimmy Cabot (genou) et Ruben Aguilar (épaule) poursuivent leur réathlétisation.

Bonne nouvelle en défense : Facundo Medina effectue son retour après suspension et devrait retrouver sa place aux côtés de Jonathan Gradit et Kevin Danso. Angelo Fulgini, absent face au PSG en raison d’une gêne à l’ischio, est de nouveau apte pour disputer cette rencontre.