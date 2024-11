Transfert-Choc au PSG : Gonçalo Ramos sacrifié pour un phénomène de Premier League ?

En quête d’un avant-centre de classe mondiale, le PSG pourrait sacrifier Gonçalo Ramos pour tenter le pari avec un nouveau phénomène de Premier League. Explications.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos poussé vers la sortie par un crack colombien ?

Après la déception de la saison dernière, le Paris Saint-Germain est à la recherche d’un avant-centre de classe mondiale. Le nom de Jhon Duran, jeune prodige colombien d’Aston Villa, revient avec insistance, selon le site Fichajes. Pour financer un tel transfert, estimé à près de 90 millions d’euros, le club de la capitale pourrait être contraint de se séparer de Gonçalo Ramos.

Âgé de 20 ans, Jhon Duran a déjà marqué huit buts en Premier League cette saison. Son profil, alliant vitesse, technique et sens du but, séduit les plus grands clubs européens. Le PSG, à la recherche d’un attaquant capable de peser sur les défenses adverses, voit en lui le profil idéal pour renforcer son secteur offensif. Pour boucler une telle opération financière, le club parisien devra nécessairement vendre.

Jhon Duran, le pari hivernal du Paris SG ?

Si le nom de Randal Kolo Muani a circulé, c’est Gonçalo Ramos qui semble le plus susceptible de quitter le club de la capitale. Malgré un début de saison prometteur, le Portugais de 23 ans ne semble pas totalement convaincre Luis Enrique. Son profil ne correspondrait pas parfaitement aux exigences tactiques de l’entraîneur espagnol.

🔴 Le #PSG prépare une offre pour recruter l'attaquant d'Aston Villa Jhon Durán !



(@Fichajes_futbol) pic.twitter.com/D5zXMH4rHu — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) November 6, 2024

Même s’il avait débuté la saison en tant que titulaire avant de gravement se blesser à la cheville, le compatriote de Cristiano Ronaldo n’a pas un profil qui fait rêver Luis Enrique, lequel ne serait pas contre son départ si cela pouvait permettre de financer la venue de Jhon Duran. Un pari risqué, mais qui pourrait s’avérer payant à long terme.

Le jeune international colombien possède un potentiel immense et pourrait devenir l’un des meilleurs attaquants du monde dans les années à venir. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Jhon Duran est évalué à 35 millions d’euros par Transfermarkt. Affaire à suivre…