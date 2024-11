PSG vs RC Lens : Les compos dévoilées, les surprises de Luis Enrique

Le choc de la 10e journée de Ligue 1 entre le PSG et le RC Lens, au Parc des Princes, ce samedi à 17 heures, promet d’être passionnant. Les compositions probables de Luis Enrique et Will Still ont fuité dans la presse, révélant quelques surprises.

PSG vs RC Lens : Luis Enrique avec une charnière expérimentée ?

Le Paris Saint-Germain accueille le RC Lens ce samedi pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Un choc au sommet qui s’annonce palpitant. Les Parisiens, leaders du championnat, auront à coeur de profiter de la défaite de leur dauphin, l’AS Monaco, vendredi soir, pour creuser davantage l’écart. Les hommes de Luis Enrique tenteront donc de confirmer leur bonne forme en championnat face à un adversaire redoutable.

Pour cette rencontre, l’entraîneur du PSG devra continuer à composer sans ses blessés de longue date : Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos. Lucas Beraldo, est, lui, suspendu pour ce match. Selon diverses sources, Luis Enrique devrait aligner une équipe proche de son type habituel, notamment celle qui a humilié l’Olympique de Marseille au Vélodrome (3-0) lors de la précédente journée.

Mais avec un doute concernant la charnière centrale puisque l’indésirable Milan Skriniar pourrait prendre la place de Willian Pacho aux côtés du capitaine Marquinhos. Au milieu de terrain, Vitinha et Zaïre-Emery devraient être titulaires, mais le troisième poste fait l’objet de toutes les attentions. João Neves et Fabian Ruiz se disputent la dernière place.

En attaque, Randal Kolo Muani devrait continuer à cirer le banc de remplaçants, Luis Enrique devant trancher entre Kang-In Lee et Marco Asensio pour accompagner Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Du côté lensois, Will Still, connu pour ses choix tactiques audacieux, pourrait une nouvelle fois surprendre avec une équipe qui jouera en 3-4-1-2. Toutefois, quelques incertitudes existent, notamment au milieu terrain où Hamzat Ojediran ou Neil El Aynaoui pourrait remplacer Andy Diouf. Przemysław Frankowski, quant à lui, est incertain sur le flanc droit.

La compo probable du PSG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho/Skriniar, Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Neves/Ruiz

Attaquants : Dembélé, Lee/Asensio, Barcola

L’équipe possible du RC Lens

Gardien : Samba

Défenseurs : Gradit, Danso, Khusanov

Milieux : Frankowski, Thomasson, Ojediran/El Aynaoui, Machado

Attaquants : Zaroury, Nzola, Sotoca.