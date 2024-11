RC Lens-FC Nantes : La rencontre interrompue par les Ultras, la LFP visée !

La rencontre entre le RC Lens et le FC Nantes a été marquée par une scène inédite ce samedi. Les supporters lensois ont interrompu le match à la 12ème minute pour protester contre la gestion de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

RC Lens-FC Nantes : La grosse colère des supporters lensois contre la LFP

Les ultras du RC Lens, pour protester contre et dénoncer la gestion de la LFP, ont déployé plusieurs banderoles dans le stade Bollaert pour exprimer leur mécontentement. Des messages tels que « Pression sur les clubs », « augmentation des salaires des dirigeants », « programmation des matchs », « commission de discipline », « sanctions collectives multi-propriété », « votre gestion enrage les tribunes, merci la LFP » ont été affichés. Pour marquer leur colère, ils ont également lancé des projectiles sur le terrain.

Une action inspirée de la Bundesliga

Cette action rappelle les manifestations des supporters allemands en février dernier. Les ultras de Bundesliga avaient également interrompu des matchs pour protester contre les décisions de la ligue. Les supporters du RC Lens dénoncent notamment l’augmentation des prix des billets, la baisse du pouvoir d’achat des supporters, les décisions arbitrales jugées injustes, la gestion de la Ligue de Football Professionnel, les conséquences.

Cette interruption de match risque d’avoir des conséquences pour le RC Lens, qui pourrait être sanctionné par la LFP. Les supporters pourraient également faire l’objet de poursuites judiciaires. Cette action des ultras lensois pourrait inspirer d’autres groupes de supporters mécontents. Le football français est actuellement secoué par de nombreuses polémiques et la défiance envers les institutions est de plus en plus forte.