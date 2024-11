RC Lens-FC Nantes : La rage d’Antoine Kombouaré après la nouvelle défaite du FCN

Antoine Kombouaré ne digère pas la nouvelle déconvenue du FC Nantes en Ligue 1. Opposés au RC Lens samedi soir, les canaris ont manqué une bonne occasion de s’imposer. Ils ont concédé une défaite 3-2 qui passe mal chez l’entraîneur nantais.

RC Lens-FC Nantes : Antoine Kombouaré très déçu après la défaite des Canaris

L’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, s’est montré très déçu après la défaite de son équipe face au RC Lens (3-2). Malgré une bonne partie de match, les Canaris ont craqué en fin de rencontre, laissant filer une victoire qui semblait acquise. « C’est une grande déception », a-t-il confié en conférence de presse.

« On avait le sentiment d’avoir fait le taf, de tenir enfin une victoire. On a craqué en fin de match… Ça devait être le match de la révolte. On l’a montré mais pas sur toute la durée du match », a-t-il regretté. Kombouaré a notamment pointé du doigt le manque de réalisme de ses joueurs : « On a laissé filer beaucoup trop de points depuis le début de la saison. Aujourd’hui, on se reprend mais, on l’avait dit pendant la causerie, un match dure 95 minutes, voire plus. »

L’entraîneur du FC Nantes a également évoqué les erreurs individuelles qui ont coûté cher à son équipe : « C’est la difficulté dans laquelle on est en ce moment. Il faut en faire plus. Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui on rectifie le tir qu’on récolte tout de suite les fruits de notre travail », a confié Antoine Kombouaré.

Le technicien de 60 ans a appelé ses joueurs à faire preuve de résilience : « Il n’y a pas de place pour les pleureuses. On ne peut pas se lamenter sur notre sort. Je n’attends pas du soutien, on est là pour s’accrocher », a-t-il déclaré après la défaite à Bollaert.