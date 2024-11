RC Lens-FC Nantes : Des canaris en terrain hostile, Antoine Kombouaré en danger

Le RC Lens accueille le FC Nantes ce samedi dans un duel qui s’annonce équilibré. Les deux équipes, en difficulté cette saison, ont besoin de points pour se relancer.

RC Lens – FC Nantes : Les Canaris à la conquête de Bollaert pour un exploit

Battu 2-1 à domicile par l’OM il y a une semaine, le FC Nantes tentera de relever la tête ce samedi. Mais les Canaris sont en déplacement dans un stade qui ne leur réussit pas et qui ne présage pas d’un meilleur sort pour Antoine Kombouaré. Les statistiques sont sans équivoque : le FC Nantes n’a jamais gagné à Bollaert lors de ses 10 dernières visites.

Les Lensois, de leur côté, ont un bilan très positif face aux Canaris à domicile. Cette dynamique pourrait peser dans la balance. Si le RC Lens a presque toujours marqué face au FC Nantes, Will Still devra tout de même composer avec plusieurs forfaits parmi ses options offensives. Wesley Saïd et Satriano sont blessés, Florian Sotoca est incertain. Seul le jeune Rémy Labeau-Lascary est opérationnel.

Kombouaré sous pression

L’avenir d’Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes est de plus en plus incertain. Malgré les déclarations de soutien de Waldemar Kita, la pression se fait sentir. Une nouvelle défaite pourrait bien sceller son sort. Le président nantais, connu pour son instabilité, a déjà changé d’entraîneur à 20 reprises depuis son arrivée en 2007.

Ce match s’annonce comme un tournant pour les deux équipes. Les Lensois, portés par leur public, tenteront de confirmer leur bonne forme à domicile. Les Nantais, quant à eux, devront montrer un autre visage pour espérer quitter Bollaert avec des points et offrir le sursis à leur entraîneur.