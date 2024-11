Les Compos de Pierre Sage et Dall’Oglio : OL – ASSE, le derby est lancé !

Ce dimanche soir, l’OL reçoit l’ASSE pour un match qui s’annonce bouillant. Découvrez les compositions probables de Pierre Sage et Olivier Dall’Oglio pour ce premier derby de la saison.

OL – ASSE : Qui l’emportera dans ce derby électrique ?

Après plus de deux ans d’attente, le derby entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne revient enfin enflammer le Rhône. Un match où la passion l’emportera sur la raison, où chaque duel sera âprement disputé. Si les Lyonnais partent favoris grâce à leur classement plus flatteur, les Verts, galvanisés par leur récente victoire face à Strasbourg, comptent bien jouer les trouble-fêtes.

Bien que huit places les séparent au classement, seulement 5 points différencient les deux équipes. Une victoire stéphanoise réduirait cet écart à seulement 2 points, relançant ainsi la course aux places européennes. En face, l’OL a l’opportunité de conforter sa position et de se rapprocher des places qualificatives pour les compétitions européennes.

Pour Lyon et Pierre Sage, une victoire permettrait de se rapprocher des places européennes. Saint-Étienne, de son côté, doit impérativement prendre des points pour se sortir de la zone de relégation. Les deux équipes devraient proposer un match ouvert, avec un enjeu sportif important.

Pierre Sage semble opter pour un 4-3-3 offensif, tandis qu’Olivier Dall’Oglio privilégie un bloc compact en 4-3-3. Les enjeux sont donc énormes pour les deux équipes. Qui sortira vainqueur de ce derby ? Réponse ce dimanche à 20h45 au Groupama Stadium. Voici les équipes qui devraient s’affronter :

La compo probable de l’OL

Gardien : Perri

Défenseurs : Maitland-Niles, Niakhaté, Caleta-Car, Tagliafico

Milieux : Tolisso, Matic, Veretout

Attaquants : Cherki, Lacazette (cap), Fofana.

L’équipe possible de l’ASSE

Gardien : Larsonneur (cap)

Défenseurs : Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot

Milieux : Mouton, Ekwah, Bouchouari

Attaquants : Boakye, Stassin, Davitashvili.