Coup dur pour l’OM : La poisse continue pour Quentin Merlin

Un nouveau coup dur vient s’ajouter à la série noire de l’Olympique de Marseille. Quentin Merlin, l’un des piliers de la défense de l’OM, va une nouvelle fois devoir retourner à l’infirmerie. Explications.

OM : Quentin Merlin à nouveau blessé, forfait pour les Espoirs

Le malheur s’acharne sur Quentin Merlin. Déjà contraint de déclarer forfait pour le précédent rassemblement de l’équipe de France Espoirs en raison d’une blessure à la cuisse, le latéral gauche de l’Olympique de Marseille voit sa saison perturbée. Touché aux adducteurs lors de la défaite de l’OM face à l’AJ Auxerre (1-3), vendredi soir au Vélodrome, le joueur de 22 ans ne pourra pas participer aux prochains matchs amicaux des hommes de Gérard Baticle.

Enfin disponible depuis trois matchs, le latéral gauche de l’OM a reçu une très mauvaise nouvelle ce week-end. Sorti par précaution suite à une gêne à cette même cuisse face à Auxerre vendredi soir, l’ancien défenseur du FC Nantes a déclaré forfait pour le rassemblement des Bleuets. Et pour cause, Quentin Merlin aurait rechuté selon le compte La Tribune OM, mettant ainsi fin aux rumeurs d’une possible blessure diplomatique.

Un coup dur de plus pour Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais, qui va maintenant croiser les doigts pour que cette rechute soit la moins importante possible. Cette nouvelle blessure vient plomber l’ambiance à l’OM, déjà fragilisée par la défaite surprise face à l’AJ Auxerre.

Un coup dur pour Merlin qui peinait à s’imposer dans le onze de départ marseillais. Pour le remplacer, le sélectionneur Gérald Baticle a fait appel à Kassoum Ouattara, le jeune défenseur monégasque de 20 ans, réputé pour sa vitesse et son sens du placement.